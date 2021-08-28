Beşiktaş Karabük maçı ne zaman, saat kaçta? BJK Karagümrük maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Şifresiz mi izlenecek?

Süper LİG'de 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü konuk edecek. Vodafone Park'ta gerçekleşecek mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar!
BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.
Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.
Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.
İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Salih, Larin, Batshuayi