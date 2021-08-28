Beşiktaş Karabük maçı ne zaman, saat kaçta? BJK Karagümrük maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Şifresiz mi izlenecek?

Süper LİG'de 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü konuk edecek. Vodafone Park'ta gerçekleşecek mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar!