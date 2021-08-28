Galatasaray'da Abdou Harroui ve Halil Dervişoğlu harekatı

G.Saray, Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Harroui'nin transferi için kulübü ile görüşmelere başladı. Oyuncu tarafı ile görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.







34 GOL VE 21 ASİSTE İMZA ATTI

Genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerinde 158 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 34 gol atarken 21 de asiste imza attı.