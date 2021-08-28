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    Galatasaray'da Abdou Harroui ve Halil Dervişoğlu harekatı

    Galatasaray, S.Rotterdam’ın 23 yaşındaki yıldızı Abdou Harroui’nin için kulübü ile masaya oturdu. Brentford’lu Halil Dervişoğlu için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor...

    Harroui&Halil harekatı

    G.Saray, Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Harroui'nin transferi için kulübü ile görüşmelere başladı. Oyuncu tarafı ile görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.



    34 GOL VE 21 ASİSTE İMZA ATTI
    Genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerinde 158 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 34 gol atarken 21 de asiste imza attı.



    DERVİŞOĞLU ISRARI SÜRÜYOR
    Cimbom geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için de Brentford ile pazarlıklarını sürdürdüyor. Galatasaray Yönetimi'nin iki transferi de bitirmesi bekleniyor.



    PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
    Aslan'ın istediği Hollandalı yıldız Abdou Harroui'nin güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro.
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