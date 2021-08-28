Galatasaray'da Abdou Harroui ve Halil Dervişoğlu harekatı

G.Saray, Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Harroui'nin transferi için kulübü ile görüşmelere başladı. Oyuncu tarafı ile görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.
34 GOL VE 21 ASİSTE İMZA ATTI
Genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerinde 158 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 34 gol atarken 21 de asiste imza attı.
DERVİŞOĞLU ISRARI SÜRÜYOR
Cimbom geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için de Brentford ile pazarlıklarını sürdürdüyor. Galatasaray Yönetimi'nin iki transferi de bitirmesi bekleniyor.
PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
Aslan'ın istediği Hollandalı yıldız Abdou Harroui'nin güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro.