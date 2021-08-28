Burak Elmas’a 45 gün ceza

PFDK, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray'a kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalar nedeniyle 100 bin lira para cezası verildiğini duyurdu. Burak Elmas, PFDK ile ilgili olarak, "Size savunma yapmayı zül addederim" açıklaması yapmıştı.
MORUTAN'IN LİSANSI ÇIKTI
Sekidika'nın 1 yıllığına Leuven'e kiralandığını açıklayan G.Saray, yeni transferi Morutan'ın lisansını çıkarttı.
MORUTAN'IN LİSANSI ÇIKTI
Sekidika'nın 1 yıllığına Leuven'e kiralandığını açıklayan G.Saray, yeni transferi Morutan'ın lisansını çıkarttı.