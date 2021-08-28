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    Burak Elmas’a 45 gün ceza

    PFDK, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray'a kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalar nedeniyle 100 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

    Burak Elmas’a 45 gün ceza
    PFDK, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray'a kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalar nedeniyle 100 bin lira para cezası verildiğini duyurdu. Burak Elmas, PFDK ile ilgili olarak, "Size savunma yapmayı zül addederim" açıklaması yapmıştı.

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