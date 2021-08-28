Bu takımda hayat var! Trabzonspor futboluyla izleyenleri büyüledi





MOURİNHO'DAN NWAKAEME'YE ŞAŞIRTAN SORU!

Trabzonspor'un Roma'ya 3-0 kaybettiği maçta Mourinho, Karsdorp ve Nwakaeme arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Roma'nın hocası Mourinho'nun Nwakaeme'ye, "Sen mi daha iyisin o mu kötü?" şeklinde soru yönelttiği, Nijeryalı oyuncunun da, Karsdorp'u işaret ederek, "O daha iyi" diyerek cevap verdiği öğrenildi. Bu cevap sonrası mutlu olan Mourinho da gülerek yedek kulübesine geçmişti.



