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    Bu takımda hayat var! Trabzonspor futboluyla izleyenleri büyüledi

    Mourinho, “Trabzonspor’un Avrupa’da olmayışı üzücü” yorumunu yaptı. Avcı da takım hakkındaki övgü dolu sözlerin kendileri için motivasyon olduğunu söyledi...

    Bu takımda hayat var

    Trabzonspor Roma ile oynadığı iki maçta da futbol olarak iyi bir meydan okuma gerçekleştirdi. Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Mourinho iki maçtan sonra da Trabzonspor'a övgüler yağdırdı.



    HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL
    Bordo-mavili     taraftarlar da sosyal medyadaki yorumlarda, "Roma'da yüzde 60 topa sahip olmak her babayiğidin harcı değildir. Basit gollerin kurbanı olduk. Oyun olarak kesinlikle geride kalmadık" ifadelerini kullandı. İtalyan medyası da Roma'nın çok güçlü bir takımı kupa dışında bıraktığını belirtti.



    AVCI'DAN ANLAMLI MESAJ
    Trabzonspor     Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerine yaptığı konuşmada, "Bu motivasyon ve inanç bizi başarıya taşıyacaktır. Bugün almamız gereken her türlü dersi alıp önümüze bakacağız. Asla geriye dönüp keşke demeyeceğiz. Hep daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



        MOURİNHO'DAN NWAKAEME'YE ŞAŞIRTAN SORU!
        Trabzonspor'un         Roma'ya 3-0 kaybettiği maçta Mourinho, Karsdorp ve Nwakaeme arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Roma'nın hocası Mourinho'nun Nwakaeme'ye, "Sen mi daha iyisin o mu kötü?" şeklinde soru yönelttiği, Nijeryalı oyuncunun da, Karsdorp'u işaret ederek, "O daha iyi" diyerek cevap verdiği öğrenildi. Bu cevap sonrası mutlu olan Mourinho da gülerek yedek kulübesine geçmişti.
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        Haberler Spor Bu takımda hayat var! Trabzonspor futboluyla izleyenleri büyüledi
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