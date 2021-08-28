Bu takımda hayat var! Trabzonspor futboluyla izleyenleri büyüledi

Trabzonspor Roma ile oynadığı iki maçta da futbol olarak iyi bir meydan okuma gerçekleştirdi. Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Mourinho iki maçtan sonra da Trabzonspor'a övgüler yağdırdı.
HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL
Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadaki yorumlarda, "Roma'da yüzde 60 topa sahip olmak her babayiğidin harcı değildir. Basit gollerin kurbanı olduk. Oyun olarak kesinlikle geride kalmadık" ifadelerini kullandı. İtalyan medyası da Roma'nın çok güçlü bir takımı kupa dışında bıraktığını belirtti.
AVCI'DAN ANLAMLI MESAJ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerine yaptığı konuşmada, "Bu motivasyon ve inanç bizi başarıya taşıyacaktır. Bugün almamız gereken her türlü dersi alıp önümüze bakacağız. Asla geriye dönüp keşke demeyeceğiz. Hep daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.