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    Beşiktaş'ın ilk maçı Dortmund’la!

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki fikstürü belli oldu. Kartal, ilk maçında 15 Eylül'de Dortmund ile karşılaşacak. İşte merak edilen tüm detaylar...

    İlk maçı Dortmund’la!
    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki fikstürü belli oldu. Kartal, ilk maçında 15 Eylül'de Dortmund ile karşılaşacak.

    Siyah- Beyazlılar'ın sonraki maçları: 28 Eylül: Ajax (D), 19 Ekim: S.Lizbon (E), 3 Kasım: S.Lizbon (D), 24 Kasım: Ajax (E), 7 Aralık: Dortmund (D)...

    YALÇIN'DAN UYARILAR
    Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, "Karagümrük maçı zor olacak. Geçen sezonu unutmayın. Dikkatli olmalıyız" dedi.
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