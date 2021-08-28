Beşiktaş'ın ilk maçı Dortmund’la!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki fikstürü belli oldu. Kartal, ilk maçında 15 Eylül'de Dortmund ile karşılaşacak.
Siyah- Beyazlılar'ın sonraki maçları: 28 Eylül: Ajax (D), 19 Ekim: S.Lizbon (E), 3 Kasım: S.Lizbon (D), 24 Kasım: Ajax (E), 7 Aralık: Dortmund (D)...
YALÇIN'DAN UYARILAR
Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, "Karagümrük maçı zor olacak. Geçen sezonu unutmayın. Dikkatli olmalıyız" dedi.
Siyah- Beyazlılar'ın sonraki maçları: 28 Eylül: Ajax (D), 19 Ekim: S.Lizbon (E), 3 Kasım: S.Lizbon (D), 24 Kasım: Ajax (E), 7 Aralık: Dortmund (D)...
YALÇIN'DAN UYARILAR
Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, "Karagümrük maçı zor olacak. Geçen sezonu unutmayın. Dikkatli olmalıyız" dedi.