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    Beşiktaş, Can Bozdoğan ve Umut Meraş transferlerini bitirdi

    Beşiktaş, Can Bozdoğan transferini dün açıkladı. Umut Meraş’ın transferi için Le Havre ile kesin olarak anlaştı. Milli yıldız için Fransızlar’a 1.2 milyon Euro ödenecek...

    İkisi de tamam
    Beşiktaş'ın yerli harekatında dün önemli gelişmeler yaşandı. Siyah-Beyazlılar, Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Can Bozdoğan transferini dün resmen açıkladı. Resmi twitter hesabından oyuncunun Beşiktaş formalı fotoğrafı da yayınlandı. Öte yandan Beşiktaş milli sol bek Umut Meraş için kulübü Le Havre ile anlaşma sağladı.



    Fransız kulübüne 1 milyon Euro net para ile birlikte 200 bin euro başarı bonusu ödenecek. Umut'a da 900 bin Euro maaş verilecek.

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