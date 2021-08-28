Beşiktaş, Can Bozdoğan ve Umut Meraş transferlerini bitirdi

Beşiktaş'ın yerli harekatında dün önemli gelişmeler yaşandı. Siyah-Beyazlılar, Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Can Bozdoğan transferini dün resmen açıkladı. Resmi twitter hesabından oyuncunun Beşiktaş formalı fotoğrafı da yayınlandı. Öte yandan Beşiktaş milli sol bek Umut Meraş için kulübü Le Havre ile anlaşma sağladı.
Fransız kulübüne 1 milyon Euro net para ile birlikte 200 bin euro başarı bonusu ödenecek. Umut'a da 900 bin Euro maaş verilecek.
Fransız kulübüne 1 milyon Euro net para ile birlikte 200 bin euro başarı bonusu ödenecek. Umut'a da 900 bin Euro maaş verilecek.