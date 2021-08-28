Başakşehir - Kayserispor | CANLI TAKİP

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde 2 sezon önce şampiyonluğa ulaşan ancak geçtiğimiz sezon küme düşme korkusu hisseden Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

İki ekibin de mutlak 3 puan için çıktığı karşılaşma öncesi Başakşehir'in puanı bulunmazken, Kayserispor'un 1 puanı bulunuyor.







İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Aleksic, Gulbrandsen

Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, İbrahim Akdağ, Attamah, Mensah, Gökhan Sazdağı , Emrah Başsan, Mame Thiam

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 24 maçta 6 kez Yukatel Kayserispor kazanırken 12 kez Medipol Başakşehir kazandı. 6 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Kayserispor 19 gol atarken Medipol Başakşehir ise 29 gol kaydetti.

Geçen sezon Kayseri'de oynanan müsabakayı Kayserispor 2-0 kazanırken İstanbul'da oynanan maç ise golsüz sona ermişti.