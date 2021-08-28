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    • Spor
    • 28.08.2021 19:31
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    • 28.08.2021 19:31
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    Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK | CANLI
    Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Malatya, son olarak Göztepe'yi 1-0 mağlup etmişti. Gaziantep FK ise ilk 3 puanını kazanmak istiyor.



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