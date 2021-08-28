Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 3. hafta maçı Kasımpaşa GS saat kaçta?

Kasımpaşa GS saat kaçta? Süper Lig 3. haftasında Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Lige iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılı ekip zorlu Kasımpaşa deplasmanında galibiyet arayacak. Galatasaray'ın zorlu Kasımpaşa mücadelesi merakla bekleniyor. beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. İşte detaylar!
KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
29 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19:15'te başlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligdeki ilk iki maçında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u yenerek sezona iyi başlayan Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasını da kayıpsız geçmeye çalışacak.
Kasımpaşa ise ligdeki ilk maçında Atakaş Hatayspor ile berabere kalırken, ikinci maçında GZT Giresunspor'u mağlup ederek 4 puan topladı.
MUHTEMEL 11
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Galatasaray'ın GZT Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle hem 8 maç men cezası alan hem de kadro dışı bırakılan Marcao, kadroda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan da karşılaşmanın kadrosunda bulunamayacak.