Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 3. hafta maçı Kasımpaşa GS saat kaçta?

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

29 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19:15'te başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligdeki ilk iki maçında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u yenerek sezona iyi başlayan Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasını da kayıpsız geçmeye çalışacak.

Kasımpaşa ise ligdeki ilk maçında Atakaş Hatayspor ile berabere kalırken, ikinci maçında GZT Giresunspor'u mağlup ederek 4 puan topladı.