Arda, Muhammed, Fatih, Kerem ve Barış kriz içindeki türk futboluna adeta bir güneş gibi doğdu

Hem ekonomik olarak hem de saha içinde çok büyük kriz yaşayan Türk futboluna "gençlik güneşi" doğdu! Fenerbahçe'de Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya ve Fatih Yiğit Şanlıtürk, Galatasaray'da ise Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz performanslarıyla gündeme oturdu.
Pırıl pırıl 5 gencin ortaya koyduğu futbol umut ışığı olurken, herkes aynı fikirde buluştu: "Bu çocuklar Türk futbolunun kurtuluşu."
ARDA HER SANİYE HEYECAN YARATIYOR
20 yaşındaki Muhammed, Fenerbahçe'nin geçen hafta Helsinki'yi 1-0 yendiği maçta müthiş bir gole imza atarken, 18'lik Fatih ise Finlandiya'daki rövanşta çok şık bir golle ağları havalandırdı. Henüz 16 yaşında olan Arda ise oynadığı her dakikada yaptıkları ile taraftarlara çok büyük heyecan yaşattı.
KEREM BÜYÜK KULÜPLERİN RADARINDA
Büyük bir gençleşme hamlesine imza atan Galatasaray'da ise Kerem Aktürkoğlu geçen sezonun ardından bu sezona da damga vuruyor. Genç yıldız şimdiden Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmiş durumda. Randers maçında şans bulan 21 yaşındaki Barış da performansıyla büyük alkış topladı.
1 YILDA 3. LİG'DEN MİLLİ TAKIMA
Çok değil 1 yıl önce 3. Lig'de oynayan Kerem bir anda kendisini milli takımda buldu.