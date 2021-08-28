Arda, Muhammed, Fatih, Kerem ve Barış kriz içindeki türk futboluna adeta bir güneş gibi doğdu





GÜZEL BİR ANI OLARAK KALMASIN - ONUR ÖZKAN

Gözümüzün önündeki çözümü bulabilmek için uçurumun kenarına gelmeyi beklemek... Türk futbolunun şu anki durumunu sanırım bu cümle özetliyor. Arda, Muhammed, Fatih Yiğit, Kerem ve Barış. Hepsi pırıl pırıl gençler. Kulüplerin ekonomik tükenişi, yeni yabancı kuralının dayattığı yerli zorunluluğu ve UEFA anlaşmaları yolu açsa da bu gençleri sahada izlemek büyük keyif. Almanya'nın 2004'te startını verdiği altyapı devrimindeki gibi Türk futbolunu bataklıktan çekip kurtaracak olan da işte bu gençler. Ancak bu yaşadıklarımız güzel bir anı olarak kalmamalı. Artık Türkiye de alt yapı devrimini başlatmalı. Futbol akademileri zorunlu hale getirilmeli. Kaliteli eğitim için kaliteli eğitimciler seçilmeli. Türk futbolu, menajer-tüccar yönetici-yaşlı yabancı üçgeninden kurtulmalı. Bunu yapabiliriz, zor değil. Yeter ki inanalım.