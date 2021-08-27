Roma teknik direktörü José Mourinho'dan övgü dolu sözler: Trabzonspor bu turnuvada olmamalı

İtalyan futbol kulübü Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho maç sonu yine Trabzonspor'u övdü.
Bordo-mavililer hakkında övgü dolu ifadeler kullanan ünlü teknik direktör, "Trabzonspor, Konferans Ligi'nde olmamalı. Çok kaliteli takım. Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde olmasına açıkçası ben de şaşırıyordum. Çok daha iyi seviyede olmaları lazım" dedi.
Mourinho "Turu geçtik. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum. Umarım iyi işler yaparlar" ifadelerini kullandı. Jose, Trabzon'daki maç sonrası da "Trabzonspor'un kadrosu bu turnuvanın ötesinde" şeklinde konuşmuştu.