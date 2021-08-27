Roma teknik direktörü José Mourinho'dan övgü dolu sözler: Trabzonspor bu turnuvada olmamalı

Bordo-mavililer hakkında övgü dolu ifadeler kullanan ünlü teknik direktör, "Trabzonspor, Konferans Ligi'nde olmamalı. Çok kaliteli takım. Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde olmasına açıkçası ben de şaşırıyordum. Çok daha iyi seviyede olmaları lazım" dedi.