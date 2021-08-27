Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.08.2021 21:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2021 21:25
    ABONE OL

    Trabzonspor’dan Isaac Mbenza atağı

    Trabzonspor’un Huddersfield’te forma giyen Belçikalı sağ kanat oyuncusu Isaac Mbenza ile ilgilendiği ve yıldız oyuncunun menajeri ile görüşme halinde olduğu iddia edildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Trabzonspor’dan Mbenza atağı

    Avrupa kupalarından elenen Trabzonspor tüm ağırlığını Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna verecek. Yaz transfer sezonunda şov yapan Bordo-Mavililer'in gündemine bomba bir isim daha geldi.



    Trabzonspor'un İngiltere Ligi takımlarından Huddersfield'te forma giyen Belçikalı sağ kanat oyuncusu Isaac Mbenza ile ilgilendiği iddia edildi. 25 yaşındaki oyuncunun ismi daha önce de Türk takımlarıyla gündeme gelmişti.



    Karadeniz Fırtınası'nda yönetimin Belçikalı yıldızın menajeri ile görüşme halinde olduğu ve transferin sonuçlanmasının an meselesi olduğu bildirildi.



        Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Mbenza, sol kanatta ve santrfor bölgesinde de görev yapabiliyor. Yıldız oyuncu, 2019 yılında Montpellier'den Huddersfield'e 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.



        Kariyerinde 206 karşılaşmaya çıkan Mbenza, 27 gol atarken 15 de asist yaptı. Geçen sezon ise 37 maçta 5 gol ve 8 asist üretti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kiralık ev arayanlar bu tuzağa dikkat! Uzmanlar uyardı
        Haberler Spor Trabzonspor’dan Isaac Mbenza atağı
            SON DAKİKA