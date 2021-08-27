Trabzonspor’dan Isaac Mbenza atağı

Avrupa kupalarından elenen Trabzonspor tüm ağırlığını Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna verecek. Yaz transfer sezonunda şov yapan Bordo-Mavililer'in gündemine bomba bir isim daha geldi.
Trabzonspor'un İngiltere Ligi takımlarından Huddersfield'te forma giyen Belçikalı sağ kanat oyuncusu Isaac Mbenza ile ilgilendiği iddia edildi. 25 yaşındaki oyuncunun ismi daha önce de Türk takımlarıyla gündeme gelmişti.
Karadeniz Fırtınası'nda yönetimin Belçikalı yıldızın menajeri ile görüşme halinde olduğu ve transferin sonuçlanmasının an meselesi olduğu bildirildi.