Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Ronaldo ilk Mancester United maçı hangi kanalda?

Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ronaldo Manchester United maçı ne zaman? Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eski yuvası Manchester United'a dönüşüyle birlikte, Kırmızı Şeytanlar lakaplı İngiliz takımının bu haftaki maçı merak edilmeye başlandı. Peki; Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester United'ın bu haftaki lig maçı Wolverhampton deplasmanında olacak. Heyecan dolu mücadele 29 Ağustos akşamı saat 18:30'da başlayacak. Karşılaşmanın S Sport kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.
MANCHESTER UNİTED KADROSU
1 David De Gea KALECİ 30
13 Lee Grant KALECİ 37
22 Tom Heaton KALECİ 34
26 Dean Henderson KALECİ 23
2 Victor Lindelöf DEFANS 26
3 Eric Bailly DEFANS 26
4 Phil Jones DEFANS 28
5 Harry Maguire DEFANS 27
19 Raphael Varane DEFANS 27
20 Diogo Dalot DEFANS 21
23 Luke Shaw DEFANS 25
27 Alex Telles DEFANS 28
29 Aaron Wan-Bissaka DEFANS 23
6 Paul Pogba ORTA SAHA 27
8 Juan Mata ORTA SAHA 32
14 Jesse Lingard ORTA SAHA 28