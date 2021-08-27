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    • 27.08.2021 20:56
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    • 27.08.2021 21:00
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    Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Ronaldo ilk Mancester United maçı hangi kanalda?

    Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Dünyaca ünlü yıldız Ronaldo ilk Manchester United maçı ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Manchester United maçı hangi kanalda sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Lige 2 maçta 4 puanla başlayan Manchester United, bu hafta Wolverhampton karşısında 3 puan arayacak. Peki; Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    takvim.com.tr
    Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Ronaldo ilk Mancester United maçı hangi kanalda?

    Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ronaldo Manchester United maçı ne zaman? Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eski yuvası Manchester United'a dönüşüyle birlikte, Kırmızı Şeytanlar lakaplı İngiliz takımının bu haftaki maçı merak edilmeye başlandı. Peki; Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Manchester United'ın bu haftaki lig maçı Wolverhampton deplasmanında olacak. Heyecan dolu mücadele 29 Ağustos akşamı saat 18:30'da başlayacak. Karşılaşmanın S Sport kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.

    MANCHESTER UNİTED KADROSU

    1 David De Gea KALECİ 30
    13 Lee Grant KALECİ 37
    22 Tom Heaton KALECİ 34
    26 Dean Henderson KALECİ 23
    2 Victor Lindelöf DEFANS 26
    3 Eric Bailly DEFANS 26
    4 Phil Jones DEFANS 28
    5 Harry Maguire DEFANS 27
    19 Raphael Varane DEFANS 27
    20 Diogo Dalot DEFANS 21


    23 Luke Shaw DEFANS 25
    27 Alex Telles DEFANS 28
    29 Aaron Wan-Bissaka DEFANS 23
    6 Paul Pogba ORTA SAHA 27
    8 Juan Mata ORTA SAHA 32
    14 Jesse Lingard ORTA SAHA 28

        17 Fred ORTA SAHA 27
        18 Bruno Fernandes ORTA SAHA 26
        19 Amad Diallo ORTA SAHA 18
        21 Daniel James ORTA SAHA 23
        31 Nemanja Matic ORTA SAHA 32


        34 Donny Van De Beek ORTA SAHA 23
        39 Scott McTominay ORTA SAHA 24
        56 Anthony Elanga ORTA SAHA 18
        7 Edinson Cavani FORVET 33
        9 Anthony Martial FORVET 25
        10 Marcus Rashford FORVET 23
        11 Mason Greenwood FORVET 19
        25 Jadon Sancho FORVET 20
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        Haberler Spor Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Ronaldo ilk Mancester United maçı hangi kanalda?
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