Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Ronaldo ilk Mancester United maçı hangi kanalda?

Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ronaldo Manchester United maçı ne zaman? Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eski yuvası Manchester United'a dönüşüyle birlikte, Kırmızı Şeytanlar lakaplı İngiliz takımının bu haftaki maçı merak edilmeye başlandı. Peki; Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?