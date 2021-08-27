SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş; Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon ile eşleşmişti. C Grubu'nda yer alacak siyah-beyazlıların Devler Ligi fikstürü belli oldu.



İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

5 Eylül | Beşiktaş-Dortmund

28 Eylül | Ajax-Beşiktaş

19 Ekim | Beşiktaş-Sporting

3 Kasım | Sporting-Beşiktaş

24 Kasım | Beşiktaş-Ajax

7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş