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    • 27.08.2021 23:20
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    • 27.08.2021 23:55
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    SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

    Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynayacağı maçların programı belli oldu. Siyah beyazlı ekip gruptaki ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek.

    Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki fikstürü belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş; Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon ile eşleşmişti. C Grubu'nda yer alacak siyah-beyazlıların Devler Ligi fikstürü belli oldu.

    İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
    5 Eylül | Beşiktaş-Dortmund
    28 Eylül | Ajax-Beşiktaş
    19 Ekim | Beşiktaş-Sporting
    3 Kasım | Sporting-Beşiktaş
    24 Kasım | Beşiktaş-Ajax
    7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
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