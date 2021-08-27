UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş; Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon ile eşleşmişti. C Grubu'nda yer alacak siyah-beyazlıların Devler Ligi fikstürü belli oldu.
İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
5 Eylül | Beşiktaş-Dortmund
28 Eylül | Ajax-Beşiktaş
19 Ekim | Beşiktaş-Sporting
3 Kasım | Sporting-Beşiktaş
24 Kasım | Beşiktaş-Ajax
7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş
- Spor
- 27.08.2021 23:20
- -
- Son Güncelleme:
-
- 27.08.2021 23:55
SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynayacağı maçların programı belli oldu. Siyah beyazlı ekip gruptaki ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş; Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon ile eşleşmişti. C Grubu'nda yer alacak siyah-beyazlıların Devler Ligi fikstürü belli oldu.