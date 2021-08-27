Trabzonspor, Roma’ya deplasmanda farklı yenilerek Avrupa’ya veda etti

Trabzonspor Konferans Ligi playoff turu rövanş maçında Roma'ya deplasmanda 3-0 kaybetti. Bordo-Mavililer maça iyi başladı... Ancak gol yeme hastalığı devam edince takımın hızı da düştü. 20. dakikada Cristante, ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği sert ve düzgün şutla topu ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı Roma'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

TRABZONSPOR'DAN ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

47'de Hamsik'in ortasında Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu Rui Patricio güçlükle kornere çeldi... 54'te Abraham'ın kafa vuruşunda top Uğurcan'a da çarparak direkten döndü. 62'de Hamsik'in ceza sahası içinden şutunda Rui Patricio yine gole izin vermedi.

KAPANIŞ GOLÜ EL SHAARAWY'DEN GELDİ

65'te Zaniolo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0... 84'te El Shaarawy, ceza sahası içinde rakiplerini geçtikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0... Fırtına rakibine yenilerek Avrupa'dan elendi.

İLERİYE DOĞRU DEVAM EDECEĞİZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Roma maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Oyun olarak kaybetmediğimiz bir oyun... İçinde kaldığımız bir oyunda rakibin geçişinden dolayı yediğimiz goller üzdü. Olmadı, bunların hepsi bir deneyim. Geri sarmaya gerek yok. İleriye doğru devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'un durumu ile ilgili Avcı, "Kırık olmadığı bilgisi geldi. Diğer oyuncular ile ilgili kontrolle yapılıyor. Yarın (bugün) daha net bilgiler gelecek. Döndükten sonra daha doğru bilgi vermek sağlıklı olur" dedi.

TRABZONSPOR ÇOK KALİTELİ BİR TAKIM

Roma Teknik Direktörü Mourinho, "Trabzonspor böyle bir turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli takım, iyi oyuncuları var. Ben de şaşırıyorum. Turu biz geçtik ama Trabzonspor iyi oynadı" diye konuştu.

TRABZON'DA SAKATLIK ŞOKU

Roma'ya elenen Trabzonspor iki de fire verdi. Bordo- Mavililer'de ilk yarıda Cornelius sakatlanarak oyundan çıktı. İkinci yarı sakatlanan Peres de maça devam edemedi. Omzunu tutan ve sağlık ekibi kararıyla oyundan alınan değiştirilen Cornelius'a ilk olarak röntgen çekildi ve herhangi kırık tespit edilmediği ifade edildi. İki oyuncunun durumu bugün belli olacak.