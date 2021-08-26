Roma - Trabzonspor maçında 11’ler beli oldu

UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. maçında Trabzonspor, Roma'ya konuk olacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Roma - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ROMA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de ATV'de canlı yayınlanacak.
ROMA - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Trabzonspor 'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Novak Simovic yapacak.