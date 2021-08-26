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    • 26.08.2021 19:06
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    Roma - Trabzonspor maçında 11'ler beli oldu

    Süper Lig'de ilk 2 hafta sonunda zirveye ortak olan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi grupları öncesi son virajda Roma'nın konuğu oluyor. 2-1'lik mağlubiyet sonrası İtalya deplasmanında sahaya çıkacak olan Karadeniz temsilcisi kazanarak gruplara kalmak istiyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Zorlu maç öncesi 11'ler belli oldu.

    Roma - Trabzonspor maçında 11’ler beli oldu

    UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. maçında Trabzonspor, Roma'ya konuk olacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Roma - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    ROMA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de ATV'de canlı yayınlanacak.

    ROMA - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
    AS Roma: Santos, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Susperreguy, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Abraham
    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius

    ROMA - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
    Trabzonspor 'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

    Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Novak Simovic yapacak.

        ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI
        Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Roma Olimpiyat Stadı'nda Slovak oyuncusu Marek Hamsik ile bir basın toplantısı düzenledi. Avcı, geçen haftaki müsabakanın dengeli geçtiğini anımsatarak, "Oyunların dengeli olduğu, savunmada hücumda beraber hareket edildiği, zaman zaman Roma'nın, zaman zaman bizim oyunu elimize aldığımız, dengeli, aslında bu ligin üzerinde bir müsabaka, sonuna kadar konsantrasyonu yüksek, iki takımın da oyuncularının odaklandığı, detayların kazanıp veya detayların kaybettiği bir müsabakadan mağlup olarak ayrıldık." dedi.

        Bu maçın analizini yaptıklarını belirten Avcı, "Bunun üzerine ikinci maç. Evet Roma takımının önemli bir avantajı olabilir. Ama bu oyun oyunun içindeki anlarla detaylarla belirleyici oluyor. Biz de bunu özellikle yarınki müsabakada son ana kadar oyun içinde odaklı kalarak, oyun içinde neler yapabileceğimizi oyuncularımızla paylaşıp, sonuna kadar turu getirmeyi zorlamak istiyoruz." diye konuştu.

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