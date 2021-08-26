Roma - Trabzonspor maçında 11’ler beli oldu

ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Roma Olimpiyat Stadı'nda Slovak oyuncusu Marek Hamsik ile bir basın toplantısı düzenledi. Avcı, geçen haftaki müsabakanın dengeli geçtiğini anımsatarak, "Oyunların dengeli olduğu, savunmada hücumda beraber hareket edildiği, zaman zaman Roma'nın, zaman zaman bizim oyunu elimize aldığımız, dengeli, aslında bu ligin üzerinde bir müsabaka, sonuna kadar konsantrasyonu yüksek, iki takımın da oyuncularının odaklandığı, detayların kazanıp veya detayların kaybettiği bir müsabakadan mağlup olarak ayrıldık." dedi.