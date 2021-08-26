Galatasaray Randers maç özeti golleri! Galatasaray 2-1 Randers özeti arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, İstanbul'da konuk ettiği Danimarka ekibi Randers'ı 2-1 mağlup ederek tur atladı ve gruplara kaldı.
GALATASARAY RANDERS MAÇ ÖZETİ GOLLERİ!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, adını gruplara yazdırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Danimarka temsilcisini Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk etti.
Tribünlerde yer alan yaklaşık 7 bin taraftarının da desteğiyle müsabakaya iyi başlayan Galatasaray, rakip kalede baskı kurdu. Ancak 11. dakikada diğer yarı alanda kullanılan taç atışı kendi kalesinde tehlikeye dönüştü ve Marvin Egho, Randers'i 1-0 öne geçiren golü buldu. Skor olarak geri düşen sarı-kırmızılı ekip, üst üste tehlikeli ataklar geliştirse de ilk yarıda golü bulamadı. Mücadelenin ilk yarısını konuk takım 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıya adeta golle başlayan Galatasaray, 48. dakikada Patrick Van Aanholt'un ağları havalandırmasıyla beraberliği buldu. Mbaye Diagne ile üst üste girdiği pozisyonlardan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 59. dakikada Frederik Lauenborg'un kendi kalesine attığı golle öne geçti.
İyi oyununu sürdüren Galatasaray, kalan dakikalarda farkı açamasa da karşılaşmayı 2-1 kazandı. Danimarka'daki 1-1 beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşını 2-1 kazanan Galatasaray gruplara adını yazdırdı.