SON DAKİKA! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Manchester United oldu

İtalyan ekibi Juventus'un teknik direktörü Allegri, Ronaldo'nun takımdan ayrıldığını duyurdu. Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye imza atmasından sonra Cristiano Ronaldo da Manchester City'ye imza atmak üzereyken İngiltere'de sürpriz bir hamle geldi. Manchester United, Ronaldo'yu transfer ettiğini duyurdu.
AÇIKLAMA TWITTER'DAN GELDİ
Manchester United, Portekizli süperstarın transfer haberini Twitter'dan duyurdu. Kırmızı Şeytanlar'dan yapılan paylaşımda Ronaldo ile ilgili "Welcome home" (Evine hoşgeldin) yorumu yapıldı.
RONALDO İLE JUVENTUS ARASINDAKİ İPLER KOPTU
Massimiliano Allegri "Cristiano Ronaldo bana artık Juventus için oynamayı istemediğini söyledi. Ronaldo'nun ayrılması beni hayal kırıklığına uğratmadı. Cristiano seçimini yaptı." ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun İngiliz devi Manchester City'ye imza atması bekleniyordu fakat flaş bir gelişme yaşandı.