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    • 27.08.2021 18:57
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    • 27.08.2021 19:12
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    SON DAKİKA! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Manchester United oldu

    Son dakika haberine göre dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve Juventus'tan bugün ayrıldığı açıklanan Portekizli isim Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Manchester United oldu.

    Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı belli oldu

    İtalyan ekibi Juventus'un teknik direktörü Allegri, Ronaldo'nun takımdan ayrıldığını duyurdu. Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye imza atmasından sonra Cristiano Ronaldo da Manchester City'ye imza atmak üzereyken İngiltere'de sürpriz bir hamle geldi. Manchester United, Ronaldo'yu transfer ettiğini duyurdu.

    AÇIKLAMA TWITTER'DAN GELDİ
    Manchester United, Portekizli süperstarın transfer haberini Twitter'dan duyurdu. Kırmızı Şeytanlar'dan yapılan paylaşımda Ronaldo ile ilgili "Welcome home" (Evine hoşgeldin) yorumu yapıldı.

    RONALDO İLE JUVENTUS ARASINDAKİ İPLER KOPTU
    Massimiliano Allegri "Cristiano Ronaldo bana artık Juventus için oynamayı istemediğini söyledi. Ronaldo'nun ayrılması beni hayal kırıklığına uğratmadı. Cristiano seçimini yaptı." ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun İngiliz devi Manchester City'ye imza atması bekleniyordu fakat flaş bir gelişme yaşandı.

        MANCHESTER CİTY TRANSFERDEN VAZGEÇTİ
        Ronaldo'nun Manchester City ile anlaştığı haberleri geldikten sonra İngiltere basını flaş gelişmeyi duyurdu. BBC'nin son dakika haberi olarak geçtiği gelişmede Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile görüşen Manchester City Ronaldo transferinden vazgeçti.

        MANCHESTER UNİTED DEVREYE GİRDİ
        Ronaldo'nun nereye gideceği merak edilirken City ile anlaşamayan Jorge Mendes, Manchester United ile görüşmelere başladı.

        SOLSKJAER'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
        Cristiano Ronaldo'nun City'ye imza atması beklenirken Manchester United teknik direktörü Solskjaer de Portekizli yıldızı United'a davet etti: 'O bizim efsanemiz, Juventus'tan ayrılırsa nerede olduğumuzu biliyor.
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        Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı belli oldu
        Haberler Spor SON DAKİKA! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Manchester United oldu
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