SON DAKİKA! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Manchester United oldu

RONALDO İLE JUVENTUS ARASINDAKİ İPLER KOPTU

Massimiliano Allegri "Cristiano Ronaldo bana artık Juventus için oynamayı istemediğini söyledi. Ronaldo'nun ayrılması beni hayal kırıklığına uğratmadı. Cristiano seçimini yaptı." ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun İngiliz devi Manchester City'ye imza atması bekleniyordu fakat flaş bir gelişme yaşandı.