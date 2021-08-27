FB TV’den Galatasaray’ın UEFA Kupası’na sansür

Fenerbahçe'nin bugün çekilen UEFA Avrupa Ligi kuralarının FBTV'de değerlendirildiği programda gündeme bomba gibi düşen bir olay yaşandı.
Gruplara katılan takımlarla ilgili bilgilerin verildiği programda, "32 takım arasında UEFA Kupası'nı kazanan 4 takım var. Leverkusen, Napoli, Eintracht Frankfurt ve Kızılyıldız" ifadeleri kullanıldı.
Ancak 2000 yılında Kopenhag'da UEFA Kupası'nı kaldıran Galatasaray'ın ismine programda yer verilmedi. Bu gelişme Sarı-Kırmızılı taraftarları çılgına çevirdi.
Yapılan yorumlarda Fenerbahçe ve programdaki yorumcularla ilgili sert ifadeler kullanıldı.