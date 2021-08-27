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    • Spor
    • 27.08.2021 20:23
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    • 27.08.2021 20:23
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    CANLI | Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ile başlıyor. Ersun Yanal yönetimindeki Akdeniz temsilcisi evinde Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Maçta ilk düdük 20.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Antalyaspor - Çaykur Rizespor

    Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bu mücadele öncesi ev sahibi ekibin ve konuk takımın birer puanı bulunuyor.

    ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Antalyaspor'un sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maç bu akşam 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

    ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
    Antalyaspor:     Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Gökdeniz, Milosevic, Mukariu, Wright
    Ç.Rizespor: Gökhan, Baiano, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali, Djokovic, Yasin, Sabo, Dabo, Alper, Boyd

    21. RANDEVU
    Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor, bu akşam Antalya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 21. kez karşılaşacak. İki takım arasında daha önce Süper Lig'de oynanan 20 mücadele sonunda Antalyaspor'un rakibine 8-7'lik üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz ile Karadeniz ekipleri arasındaki 5 maç da berabere sonuçlandı.

    Kırmızı-beyazlılar, rakibine karşı 8 galibiyetinin 5'ini iç sahada kazandı. Çaykur Rizespor ise 7 galibiyetinin 2'sini deplasmanda elde etti. Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı 20 mücadelede ağları 27 kez sarstı. Yeşil-mavililer, rakibine 28 golle karşılık verdi.

    Güney temsilcisi, geçen sezon Karadeniz ekibine 14. haftada deplasmanda 2-1, 35. haftada iç sahada 3-2 yenildi. Antalyaspor, Çaykur Rizespor'a karşı en gollü galibiyetini 2019-2020 sezonunda 22 Haziran 2020'de 3-1 ile sahasında, en farklı yenilgisini 2015-2016 sezonunda 19 Eylül 2015'te 5-1'lik skorla deplasmanda yaşadı.

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