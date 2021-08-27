Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 3. hafta BJK Karagümrük maç saati!

Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? BJK Karagümrük maçı saat kaçta? BJK Karagümrük saati futbol severler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'ın rakibi Karagümrük olacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelenin ne zaman başlayacağı ve maç saati merakla bekleniyor. Peki; Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? İşte detaylar!
BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.
Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.
Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.
İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.