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    • 27.08.2021 23:23
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    • 27.08.2021 23:23
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    Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 3. hafta BJK Karagümrük maç saati!

    Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? BJK Karagümrük maçı saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Süper Lig’in 3. haftasında, son şampiyon Beşiktaş sahasında Karagümrük’ü konuk edecek. Lige 4 puanla başlayan iki takımın da mücadelesi merakla bekleniyor. Peki; Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? BJK Karagümrük maç saati ve maçla ilgili detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 3. hafta BJK Karagümrük maç saati!

    Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? BJK Karagümrük maçı saat kaçta? BJK Karagümrük saati futbol severler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'ın rakibi Karagümrük olacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelenin ne zaman başlayacağı ve maç saati merakla bekleniyor. Peki; Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? İşte detaylar!

    BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

    Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

    Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.

    İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

        MUHTEMEL 11

        Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Salih, Larin, Batshuayi

        N'Sakala forma giymeyecek

        Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

        Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.

        Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.
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