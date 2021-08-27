Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 3. hafta BJK Karagümrük maç saati!

Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? BJK Karagümrük maçı saat kaçta? BJK Karagümrük saati futbol severler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'ın rakibi Karagümrük olacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelenin ne zaman başlayacağı ve maç saati merakla bekleniyor. Peki; Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? İşte detaylar!