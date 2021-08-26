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    • 26.08.2021 17:44
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    • 26.08.2021 17:53
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    Helsinki - Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu

    Süper Lig'e yeni hocası Vitor Pereira yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Avrupa macerasında da Helsinki deplasmanıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için 1-0'ın rövanşında Helsinki'ye konuk olacak sarı-lacivertliler skor avantajını korumak istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

    Helsinki - Fenerbahçe maçı 11’leri belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe, Helsinki karşısında turu geçme planları yapıyor... Başta sarı lacivertli takıma gönül veren tüm futbolseverler kenetlenip Kanarya'nın bir üst tura çıkması için destek verecek... Mücadele öncesi takımlara dair son durumlar ve iki takımın ilk 11'inde oynayacak isimler merakla bekleniyor... Peki, Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte karşılaşma öncesi yayın bilgileri ve iki takıma dair önemli bilgiler...

    HELSINKI - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Helsinki - Fenerbahçe maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da TV 8'de canlı yayınlanacak.

    HELSINKI-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ
    Helsinki:     Tannander, Saksela, Moren, Daniel, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku, Roope, Valencic (Muhtemel)
    Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Gustavo, Nazım, Ferdi, Sosa, Zajc, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia

    HELSINKI - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

    FENERBAHÇE'DE SAKATLIK EN BÜYÜK PROBLEM!
    Sarı lacivertli ekibin önemli oyuncuları arka arkaya sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken; Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin tedavilerine devam edildi.

        "KUPA 2"DE 117 MAÇ
        Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 117 müsabakaya çıktı. Bu kulvarda oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 50 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 155 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 150 gole engel olamadı.

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        Helsinki - Fenerbahçe maçı 11’leri belli oldu
        Haberler Spor Helsinki - Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu
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