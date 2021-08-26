Helsinki - Fenerbahçe maçı 11’leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe, Helsinki karşısında turu geçme planları yapıyor... Başta sarı lacivertli takıma gönül veren tüm futbolseverler kenetlenip Kanarya'nın bir üst tura çıkması için destek verecek... Mücadele öncesi takımlara dair son durumlar ve iki takımın ilk 11'inde oynayacak isimler merakla bekleniyor... Peki, Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte karşılaşma öncesi yayın bilgileri ve iki takıma dair önemli bilgiler...

HELSINKI - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Helsinki - Fenerbahçe maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da TV 8'de canlı yayınlanacak.