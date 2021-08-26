Helsinki - Fenerbahçe maçı 11’leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe, Helsinki karşısında turu geçme planları yapıyor... Başta sarı lacivertli takıma gönül veren tüm futbolseverler kenetlenip Kanarya'nın bir üst tura çıkması için destek verecek... Mücadele öncesi takımlara dair son durumlar ve iki takımın ilk 11'inde oynayacak isimler merakla bekleniyor... Peki, Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte karşılaşma öncesi yayın bilgileri ve iki takıma dair önemli bilgiler...
HELSINKI - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Helsinki - Fenerbahçe maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da TV 8'de canlı yayınlanacak.
HELSINKI-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ
Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, Daniel, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku, Roope, Valencic (Muhtemel)
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Gustavo, Nazım, Ferdi, Sosa, Zajc, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia
HELSINKI - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK EN BÜYÜK PROBLEM!
Sarı lacivertli ekibin önemli oyuncuları arka arkaya sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken; Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin tedavilerine devam edildi.