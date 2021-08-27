Cimbom, Randers’i yenip gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Randers'i Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 2-1 yenen Galatasaray gruplara kaldı. 11. dakikada konuk takım öne geçti. Kehinde'nin ortasında Egho'nun kafayla vurduğu top yerden sekerek kaleci Muslera'nın üzerinden ağlarla buluştu: 0-1. 20. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunu kaleci Carlgren kurtardı. 32. dakikada Diagne'nin şutunda top üst direkten döndü.

İKİNCİ YARIDA FIRTINA GİBİ BİR CİMBOM

48. dakikada Van Aanholt sahneye çıktı ve sol çaprazdan müthiş bir şutla golü attı: 1-1. 49. dakikada Mbaye Diagne karşı karşıya pozisyonda golü kaçırdı. 1 dakika sonra Diagne rakibinden güzel kurduldu. Çok sert vurdu, ancak bu şut da direkte patladı

SON DAKİKALARDA NELER KAÇTI NELER!

59. dakikada Galatasaray ön geçti. Pesinger topu kendi ağlarına yolladı ve skor 2-1 oldu. 90+3. dakikada Mohamed karşı karşıya pozisyonda golü atamadı. 90+4'te Van Aanholt'un sağ ayağıyla şutu direkten döndü. Kalan sürede skor değişmedi ve rakibini 2-1 yenen Galatasaray gruplara yükseldi.

TERİM:PES ETMEDİK AVRUPA LİGİ'Nİ İSTEDİK

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde Randers'i 2-1 mağlup edip gruplara kalan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Oyuncularım pes etmediler ve kazanmayı istediler. Avrupa Ligi'nde olmayı istedik. Genç oyuncular için zamanlama çok önemlidir. Barış Alper'in 1-2 güzel hareketini kafamıza yazdık. Her geçen gün ısındıkça daha iyi olacak. Kerem bayağı yoruldu, o yüzden ikinci yarıda Barış'ı seçtim. Diagne'den memnunuz o da bizden memnunn. Mohamed'in de daha iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

BARIŞ ALPER YILMAZ FIRTINASI

Galatasaray'ın Keçiöirengücü'den transfer ettiği 21 yaşındaki kanatforvet Barış Alper Yılmaz, dün geceki maça damgasını vurun isimlerden birisi oldu. İlk yarıyı Randers önünde 1-0 yenik kapatan Sarı-Kırmızılı ekipte 46. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Barış Alper, Boey ile birlikte oyunu domine ettiler. İkili mücadelelerde ayakta kalan ve oyuna dinamizm getiren genç futbolcu tribünlerden büyük alkış alırken ilerisi için de umut vaad etti.

FALCAO YİNE KADROYO ALINMADI

Takımdan ayrılması beklenen Falcao sakat olmamasına ve kulübede 1 boşluk olmasına rağmen kadroya alınmadı. Bu gelişme, "Gidişi an meselesi" diye yorumlandı.