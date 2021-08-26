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    • 26.08.2021 19:36
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    • 26.08.2021 21:01
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    CANLI | Galatasaray - Randers maçı canlı anlatım izle

    Fatih Terim yönetiminde sürpriz yaşamayarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak isteyen Galatasaray, Randers'ı ağırlıyor. 1-1'in rövanşında kazanarak turlamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Cicaldau, Nelsson ve Morutan statü gereği forma giyemiyor. Karşılaşmanın ilk düdüğ çaldı. Maçı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Galatasaray - Randers

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Galatasaray, Randers'ı konuk ediyor. Mücadelede ilk düdük çaldı. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    GALATASARAY - RANDERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Galatasaray - Randers maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.

    GALATASARAY - RANDERS MAÇI 11'LERİ
    Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Babel, Diagne
    Randers: Carlgren, Johnsen, Egho, Mistrati, Kopplin, Tibbling, Piesinger, Kallesoe, Marxen, Kehinde, Launborg

    GALATASARAY - RANDERS MAÇININ HAKEMİ KİM?
    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı maçı Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

        MÜZESİNDE 2 AVRUPA KUPASI BULUNUYOR
        Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

        Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

        Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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        CANLI | Galatasaray - Randers
        Haberler Spor CANLI | Galatasaray - Randers maçı canlı anlatım izle
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