CANLI | Galatasaray - Randers maçı canlı anlatım izle

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Galatasaray, Randers'ı konuk ediyor. Mücadelede ilk düdük çaldı. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...
GALATASARAY - RANDERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Randers maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY - RANDERS MAÇININ HAKEMİ KİM?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı maçı Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.