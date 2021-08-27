Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde güzel bir kura çekti: Beşiktaş; Dortmund, Sporting ve Ajax'la eşleşti

EN DENK GRUPLARDAN BİRİSİ
2016-17'dan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele edecek olan Siyah- Beyazlılar ilk iki mücadelesi verecek. C Grubu en denk gruplardan biri olarak yorumlandı.
MESSİ&RONALDO BULUŞUYOR!
EN DENK GRUPLARDAN BİRİSİ
2016-17'dan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele edecek olan Siyah- Beyazlılar ilk iki mücadelesi verecek. C Grubu en denk gruplardan biri olarak yorumlandı.
MESSİ&RONALDO BULUŞUYOR!
A Grubu'nda Messi'li PSG ile Ronaldo ile büyük oranda anlaşan Manchester City'nin eşleşmesi dikkat çekti. Barcelona ile Bayern Münih de E Grubu'nda yer aldı.
LİLLE G GRUBU'NA DÜŞTÜ
Burak, Zeki ve Yusuflu Lille ise G Grubu'nda Villarreal, M.United ve Young ile eşleşti.
COME TO GROUP!
Kartal'ın rakiplerinden Dortmund'tan mesaj geldi. Alman kulübü, Beşiktaş'a "Come to group" dedi.
DÜNYANIN EN İYİSİ GELİYOR!
Birçok otorite tarafından dünyanın en iyi forveti gösterilen Haaland, Dortmund formasıyla Beşiktaş'a rakip olacak.
KEŞKE GRUPTAN YENİDEN NAMAĞLUP ÇIKSAK
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ kurayı değerlendirdi. Kocadağ, "Keşke yine gruptan namağlup çıksak. Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz" dedi.