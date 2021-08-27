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    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde güzel bir kura çekti: Beşiktaş; Dortmund, Sporting ve Ajax'la eşleşti

    UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2021-22 sezonunun grup kuraları dün İstanbul’da çekildi. Güzel bir kura çeken Siyah-Beyazlılar dünya futbolunun devleriyle eşleşmedi. C Grubu’na düşen Beşiktaş’ın rakipleri Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ve Ajax oldu.

    Kartal bu gruptan çıkar

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonunun grup kuraları dün İstanbul'da çekildi. Güzel bir kura çeken Siyah-Beyazlılar dünya futbolunun devleriyle eşleşmedi. C Grubu'na düşen Beşiktaş'ın rakipleri Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ve Ajax oldu.

    EN DENK GRUPLARDAN BİRİSİ
    2016-17'dan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele edecek olan Siyah- Beyazlılar ilk iki mücadelesi verecek. C Grubu en denk gruplardan biri olarak yorumlandı.

    MESSİ&RONALDO BULUŞUYOR!

            COME TO GROUP!
            Kartal'ın rakiplerinden Dortmund'tan mesaj geldi. Alman kulübü, Beşiktaş'a "Come to group" dedi.


            DÜNYANIN EN İYİSİ GELİYOR!
            Birçok otorite tarafından dünyanın en iyi forveti gösterilen Haaland, Dortmund formasıyla Beşiktaş'a rakip olacak.

            KEŞKE GRUPTAN YENİDEN NAMAĞLUP ÇIKSAK
            Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ kurayı değerlendirdi. Kocadağ, "Keşke yine gruptan namağlup çıksak. Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz" dedi.

                iSTANBUL'A TAM NOT
                Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki organizasyon herkesten tam not aldı. UEFA yetkilileri İstanbul ve Türkiye ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
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                Haberler Spor Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde güzel bir kura çekti: Beşiktaş; Dortmund, Sporting ve Ajax'la eşleşti
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