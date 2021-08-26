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    • 26.08.2021 17:00
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    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kim?

    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kim? bu sorular futbolseverler tarafından arama motorlarında aratılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bu akşam İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 19.00'de gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakipleri bu akşam belli olacak. Şampiyonlar Ligi'ne hangi takımlar katılacak? Beşiktaş'ın muhtemek rakipleri kimler? Detaylar haberimizde...

    Şampiyonlar Ligi kura çekimi bu akşam İstanbul’da

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

    TEK TEMSİLCİMİZ BEŞİKTAŞ
    Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak.

    YILIN EN İYİLERİNE DE ÖDÜL VAR
    Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?
    Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

    Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç), Salzburg (Avusturya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

        BEŞİKTAŞ 4. TORBADA

        Shakhtar Donetsk'in, Monaco'yu elemesi sonucu temsilcimiz Beşiktaş 4. Grupta yer alacak ve ilk 3 torbadan birer takımla aynı grupta yarışacak.

        1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting
        2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund
        3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit
        4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg

        İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE
        Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

        Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.
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        Şampiyonlar Ligi kura çekimi bu akşam İstanbul’da
        Haberler Spor Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kim?
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