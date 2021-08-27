Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü! 2021 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş fikstür ilk maç ne zaman?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü 2021! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın oynayacağı maçlar merak ediliyor. Beşiktaş'ın turnuvadaki fikstürü belli oldu. Gruptan çıkmak için mücadele edecek Beşiktaş'ın rakipleri arasında B. Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon olacak. Peki; Beşiktaş fikstür ilk maç ne zaman? İşte 2021 Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü...