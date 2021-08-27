Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü! 2021 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş fikstür ilk maç ne zaman?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü 2021! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın oynayacağı maçlar merak ediliyor. Beşiktaş'ın turnuvadaki fikstürü belli oldu. Gruptan çıkmak için mücadele edecek Beşiktaş'ın rakipleri arasında B. Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon olacak. Peki; Beşiktaş fikstür ilk maç ne zaman? İşte 2021 Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü...
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!
Dün akşam saat 19.00'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kura çekimiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar ve eşleşmeler belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax takımlarıyla eşleşti.
Siyah-beyazlıların Devler Ligi'nde oynayacağı maçların tarihleri açıklandı.
İşte fikstür:
15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund - 19.45
28 Eylül | Ajax-Beşiktaş - 19.45
19 Ekim | Beşiktaş-Sporting - 19.45
3 Kasım | Sporting-Beşiktaş - 23.00
24 Kasım | Beşiktaş-Ajax - 20.45
7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş - 23.00