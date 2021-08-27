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    • 27.08.2021 23:51
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    • 27.08.2021 23:51
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    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü! 2021 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş fikstür ilk maç ne zaman?

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! 2021 yılında Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde yapacağı maçlar merakla bekleniyor. Siyah beyazlı taraftarlar, takımlarının ilk maçı ne zaman yapacağını araştırıyor. Peki; Beşiktaş fikstür nasıl oldu? Beşiktaş ilk maç ne zaman? İşte, Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın oynayacağı maçlar!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü! 2021 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş fikstür ilk maç ne zaman?

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü 2021! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın oynayacağı maçlar merak ediliyor. Beşiktaş'ın turnuvadaki fikstürü belli oldu. Gruptan çıkmak için mücadele edecek Beşiktaş'ın rakipleri arasında B. Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon olacak. Peki; Beşiktaş fikstür ilk maç ne zaman? İşte 2021 Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü...

    BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!

    Dün akşam saat 19.00'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kura çekimiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar ve eşleşmeler belli oldu.

    Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax takımlarıyla eşleşti.

    Siyah-beyazlıların Devler Ligi'nde oynayacağı maçların tarihleri açıklandı.

    İşte fikstür:

    15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund - 19.45

    28 Eylül | Ajax-Beşiktaş - 19.45

    19 Ekim | Beşiktaş-Sporting - 19.45

    3 Kasım | Sporting-Beşiktaş - 23.00

    24 Kasım | Beşiktaş-Ajax - 20.45

    7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş - 23.00
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    Haberler Spor Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü! 2021 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş fikstür ilk maç ne zaman?
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