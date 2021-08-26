Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Cristiano Ronaldo maaşı ne kadar? Ronaldo transfer ücreti maaşı kaç Euro?

Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Cristiano Ronaldo maaşı ne kadar? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Messi ile patlayan transfer bombası sonrası gözler Ronaldo'ya çevrildi. İtalyan devi Juventus'ta mutlu olmayan ve ayrılık kararı alan Portekizli dünya yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili İspanyol gazetesi AS bomba bir iddia gündeme getirdi. Peki, Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Cristiano Ronaldo maaşı ne kadar? İşte konu hakkında detaylar!