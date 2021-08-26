Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.08.2021 16:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2021 16:33
    ABONE OL

    Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Cristiano Ronaldo maaşı ne kadar? Ronaldo transfer ücreti maaşı kaç Euro?

    Manchester City son dakika transfer haberleri! Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Avrupa'da 2021 yılının transfer bombası Messi ile patlamıştı ama şimdi gözler Ronaldo'ya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmak istediği yönünde haberler gelmişti. İtalyan devi Juventus'ta mutlu olmayan ve ayrılık kararı alan Portekizli dünya yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili İspanyol gazetesi AS bomba bir iddia gündeme getirdi. Peki, Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Cristiano Ronaldo maaşı ne kadar? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Ronaldo hangi takıma transfer oldu?

    Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Cristiano Ronaldo maaşı ne kadar? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Messi ile patlayan transfer bombası sonrası gözler Ronaldo'ya çevrildi. İtalyan devi Juventus'ta mutlu olmayan ve ayrılık kararı alan Portekizli dünya yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili İspanyol gazetesi AS bomba bir iddia gündeme getirdi. Peki, Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Cristiano Ronaldo maaşı ne kadar? İşte konu hakkında detaylar!

    İspanyol AS Gazetesi'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre; İngiliz ekibi Manchester City, Cristiano Ronaldo'nun menajeri ile yaptığı görüşmelerde kişisel şartlar konusunda anlaşma sağladı.

    Ronaldo'nun menajeri olan Jorge Mendes'in şu sıralar Juventus yönetimi ile sözleşme feshi konusunda görüşme yaptığı iddia edildi.



    JUVENTUS 25 MİLYON EURO İSTİYOR

    İtalyan basınındaki iddialara göre ise; Juventus, Ronaldo için 25 milyon Euro bonservis istiyor. Mendes ise ücretsiz veya daha düşük bir bonservis bedeli talep ediyor.
        Helsinki - Fenerbahçe maçı 11’leri belli oldu
        Haberler Spor Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Cristiano Ronaldo maaşı ne kadar? Ronaldo transfer ücreti maaşı kaç Euro?
            SON DAKİKA