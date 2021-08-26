Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Cristiano Ronaldo maaşı ne kadar? Ronaldo transfer ücreti maaşı kaç Euro?

Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Cristiano Ronaldo maaşı ne kadar? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Messi ile patlayan transfer bombası sonrası gözler Ronaldo'ya çevrildi. İtalyan devi Juventus'ta mutlu olmayan ve ayrılık kararı alan Portekizli dünya yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili İspanyol gazetesi AS bomba bir iddia gündeme getirdi. Peki, Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Cristiano Ronaldo maaşı ne kadar? İşte konu hakkında detaylar!
İspanyol AS Gazetesi'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre; İngiliz ekibi Manchester City, Cristiano Ronaldo'nun menajeri ile yaptığı görüşmelerde kişisel şartlar konusunda anlaşma sağladı.
Ronaldo'nun menajeri olan Jorge Mendes'in şu sıralar Juventus yönetimi ile sözleşme feshi konusunda görüşme yaptığı iddia edildi.
JUVENTUS 25 MİLYON EURO İSTİYOR
İtalyan basınındaki iddialara göre ise; Juventus, Ronaldo için 25 milyon Euro bonservis istiyor. Mendes ise ücretsiz veya daha düşük bir bonservis bedeli talep ediyor.