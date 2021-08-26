Avrupa’da 4 temsilcimiz play-off turunda zorlu rövanşlara çıkıyor

Türk futbolu bu akşam Avrupa'da çok zorlu ve önemli bir sınav verecek. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe evinde 1-0 yendiği HJK Helsinki ile saat 19.00'da Finlandiya'da karşılaşacak. Galatasaray ise 1-1'in rövanşında Kopenhag'ı saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk edecek. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor sahasında 2-1 kaybettiği Roma ile saat 20.00'de deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor da yine sahasında 2-1 mağlup olduğu Kopenhag'a saat 20.00'de konuk olacak.

KURA YARIN İSTANBUL'DA

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup kuraları yarın İstanbul'da çekilecek. Eğer Fenerbahçe play-off'u geçerse kuraya 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan girecek. Trabzonspor ve Sivas ise gruplara kalırsa kura çekiminde büyük ihtimal 4. torbada olacak.