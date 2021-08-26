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    Avrupa’da 4 temsilcimiz play-off turunda zorlu rövanşlara çıkıyor

    Türk futbolu bu akşam Avrupa'da çok zorlu ve önemli bir sınav verecek. Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi’nde, Trabzonspor ve Sivasspor ise Konferans Ligi’nde gruplara kalabilmek için mücadele edecek.

    Sonu dört dörtlük olsun

    Türk futbolu bu akşam Avrupa'da çok zorlu ve önemli bir sınav verecek. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe evinde 1-0 yendiği HJK Helsinki ile saat 19.00'da Finlandiya'da karşılaşacak. Galatasaray ise 1-1'in rövanşında Kopenhag'ı saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk edecek. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor sahasında 2-1 kaybettiği Roma ile saat 20.00'de deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor da yine sahasında 2-1 mağlup olduğu Kopenhag'a saat 20.00'de konuk olacak.

    KURA YARIN İSTANBUL'DA
    UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup kuraları yarın İstanbul'da çekilecek. Eğer Fenerbahçe play-off'u geçerse kuraya 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan girecek. Trabzonspor ve Sivas ise gruplara kalırsa kura çekiminde büyük ihtimal 4. torbada olacak.

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