SON DAKİKA! Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu! İşte detaylar...

Galatasaray Kulübü, Rumen futbolcu Morutan transferini resmen açıkladı. Transferin mali detayları da aktarıldı.

Resmi açıklama şöyle;

"25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."