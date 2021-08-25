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    • Spor
    • 25.08.2021 23:52
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    • 25.08.2021 23:52
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    26 Ağustos maçlar hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi?

    26 Ağustos maçlar hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde takımlarımız rövanş maçlarında sahaya çıkıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor tur atlamak için sahada olacak. Bu maçları canlı izlemek isteyen futbol severler; Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? sorusunun cevabını sorguluyor. İşte; 26 Ağustos maçlar hangi kanalda sorusunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    26 Ağustos maçlar hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi?

    Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? 26 Ağustos maçlar hangi kanalda? Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz tur atlamak için sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde toplam 4 takımımız rövanş maçında sahada olacak. Peki; Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte detaylar!

    HELSİNKİ – FENERBAHÇE

    UEFA Avrupa Ligi Helsinki - Fenerbahçe play-off rövanş maçı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.

    GALATASARAY – RANDERS

    UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Randers maçı 26 Ağustos Perşembe günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

    ROMA – TRABZONSPOR

    UEFA Avrupa Konferans Ligi Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak. İtalya'da saat 20.00'de başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

    KOPENHAG – SİVASSPOR

    UEFA Avrupa Konferans Ligi Kopenhag - Sivasspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Danimarka'daki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
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    Haberler Spor 26 Ağustos maçlar hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi?
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