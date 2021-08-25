26 Ağustos maçlar hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? 26 Ağustos maçlar hangi kanalda? Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz tur atlamak için sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde toplam 4 takımımız rövanş maçında sahada olacak. Peki; Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte detaylar!
HELSİNKİ – FENERBAHÇE
UEFA Avrupa Ligi Helsinki - Fenerbahçe play-off rövanş maçı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY – RANDERS
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Randers maçı 26 Ağustos Perşembe günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
ROMA – TRABZONSPOR
UEFA Avrupa Konferans Ligi Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak. İtalya'da saat 20.00'de başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
KOPENHAG – SİVASSPOR
UEFA Avrupa Konferans Ligi Kopenhag - Sivasspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Danimarka'daki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.