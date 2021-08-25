26 Ağustos maçlar hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? 26 Ağustos maçlar hangi kanalda? Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz tur atlamak için sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde toplam 4 takımımız rövanş maçında sahada olacak. Peki; Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte detaylar!