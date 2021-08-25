Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.08.2021 19:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2021 19:46
    ABONE OL

    Fatih Terim sinyali vermişti! İşte Galatasaray'ın yerli kaleci adayları

    Süper Lig'de uygulanan 8+3 yabancı sınırı nedeniyle ligde zaman zaman Türk kalecilerle mücadele edeceklerini açıklayan Fatih Terim'in hedefindeki Türk eldivenler belli oldu.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr

    Yabancı sınırlaması sebebiyle zaman zaman yerli kaleci ile ligde mücadele edeceklerini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Türk kaleciler belli oldu.

    8+6 şeklinde düzenlenen yabancı oyuncu sınırlaması sonrası Süper Lig kulüpleri kadrolarındaki yerli oyuncu kalitesini artırmak için harekete geçerken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de zaman zaman ligde Muslera'yı kesip yerli kaleci ile sahaya çıkabileceklerini söyledi.

    Terim'in isteği doğrultusunda yerli kaleci arayışı içinde olan Galatasaray'ın ilk hedefinin Göztepeli İrfan Can Eğribayat olduğu, ancak 23 yaşındaki kaleci için kulübü Göztepe'nin 3 milyon Euro'ya yakın bir bonservis istediği belirtiliyor.

        İrfan Can Eğribayat için bonservis problemi ile karşı karşıya olan Galatasaray'ın bir diğer kaleci adayı ise Bursaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Ataberk Dadakdeniz.

        22 yaşındaki kaleciyi hazırda bekleten Galatasaray'ın İrfan Can'dan sonuç alınmaması durumununda Ataberk'e imza attırmayı hedeflediği öğrenildi.

        Galatasaray, bonservisi elinde olan Ataberk Dadakdeniz'i transfer etmesi halinde ise genç kalecinin altyapısından yetiştiği Bursaspor'a 250 bin Euro ödemek durumunda.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ABD’den flaş Afganistan açıklaması
        Haberler Spor Fatih Terim sinyali vermişti! İşte Galatasaray'ın yerli kaleci adayları
            SON DAKİKA