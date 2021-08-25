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    • Spor
    • 25.08.2021 20:38
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    • 25.08.2021 20:38
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    Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlar?

    Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi şifreli mi şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş’ın rakibinin belli olacağı heyecan dolu kura çekimi futbol severler tarafından araştırılıyor. Yıldız futbolcuların sahnesi olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi kura çekilişinin canlı yayını bekleniyor. Peki; Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlar?

    takvim.com.tr
    Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlar?

    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda ülkemizi sadece siyah beyazlı ekip Beşiktaş temsil edecek. Beşiktaş'ın rakiplerinin kim olacağı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki; Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

    ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

    Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

    32 TAKIM MÜCADELE EDECEK

    Bu akşam rövanşları oynanacak Shakhtar Donetsk-Monaco (1-0), Dinamo Zagreb-Sheriff (0-3) ve Brondby-Salzburg (1-2) play-off eşleşmelerinden galip ayrılacak 3 ekiple gruplar tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından kura torbaları da belli olacak.

    Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:

    Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç)

        İLK HAFTA MAÇLARI

        "Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

        Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.
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        Haberler Spor Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlar?
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