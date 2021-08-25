Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlar?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda ülkemizi sadece siyah beyazlı ekip Beşiktaş temsil edecek. Beşiktaş'ın rakiplerinin kim olacağı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki; Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
32 TAKIM MÜCADELE EDECEK
Bu akşam rövanşları oynanacak Shakhtar Donetsk-Monaco (1-0), Dinamo Zagreb-Sheriff (0-3) ve Brondby-Salzburg (1-2) play-off eşleşmelerinden galip ayrılacak 3 ekiple gruplar tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından kura torbaları da belli olacak.
Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:
Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç)