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    • 25.08.2021 23:50
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    Falcao parasına 9 transfer! Galatasaray transferde strateji değiştirdi

    Transfer sezonunun hızlı ekiplerinden Galatasaray adeta yeni bir yapılanmaya gitti. 9 transfer yapan sarı-kırmızılı ekip bu transferlerde hem yaş hem de maaş ortalamasını aşağı çekti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray strateji değiştirdi! Falcao parasına 9 transfer

    Son olarak kadrosunu Olimpiu Morutan ile güçlendiren Galatasaray, bu sezonki 9. transferine imza attı. Müzmin sakat Falcao'ya senelik bonuslarla 6 milyon Euro ödeyen Cimbom, yeni transfer ettiği 9 futbolcuya ise senelik toplam 6.7 milyon Euro maaş ödeyecek.

    Yeni sezon öncesi kadrosunda ciddi bir değişime giden Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın da takıma katılmasıyla 9. transferini resmen yaptı. Transfer ettiği 9 oyuncu için yaklaşık 25 milyon Euro bonservis yükü altına giren Sarı-Kırmızılılar, oyunculara verdiği yıllık ücretlerle ise maaş yükünü ciddi oranda azalttı. Falcao'ya yıllık bonuslarla 6 milyon Euro ödeyen Cimbom, 9 yeni transfere ise senelik 6.7 milyon Euro maaş verecek.

    Galatasaray yeni transferler içinde en yüksek maaşı 1.7 milyon Euro ile Patrick van Aanholt alacak. Cicaldau ve Victor Nelsson ise 900 bin Euro garanti ücret kazanacak. Son transfer Morutan'a 600 bin Euro, Sacha Boey'e ise 400 bin Euro maaş verilecek. Aytaç Kara, Alpaslan ve Berkan Kutlu ise maaşlarını Türk Lirası üzerinden alacak.

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