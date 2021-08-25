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    • 25.08.2021 23:23
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    • 25.08.2021 23:23
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    Bayern Münih'ten tarihi fark! Bir düzine gol attı

    Almanya'nın köklü ekiplerinden Bayern Münih, Almanya Kupası 1. tur maçında zayıf rakibine karşı adeta gol olup yağdı. Bremer ile karşılaşan Münih, sahadan 12-0'lık skorla galip ayrıldı.

    Bayern Münih’ten tarihi fark

    Bayern Münih Almanya Kupası 1. Tur maçında zayıf rakibine gol olup yağdı. Bremer ile deplasmanda karşılaşan Bavyera ekibi, sahadan 12-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Ev sahibi ekipte Ugo-Mario Nobile, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    Karşılaşmada 4 gol atan Maxim Choupo-Moting maça damga vururken Jamal Musiala da 3 kez rakip fileleri havalandımayı başardı. Diğer goller ise, Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ile Corentin Tolisso'dan geldi.

    Bremer SV 0-12 Bayern Münih
    -08' Choupo-Moting
    -16' J. Musiala
    -27' J. Musiala
    -28' Choupo-Moting
    -35' Choupo-Moting
    -47' Tillman
    -48' J. Musiala
    -65' Sane
    -80' M. Cuisance
    -82' Choupo-Moting
    -86' B. Sarr
    -88' C. Tolisso

    KIRMIZI KART-76' Nobile

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