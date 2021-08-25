Beşiktaş Şampiyonlar Ligi rakipleri kimdir? Beşiktaş kaçıncı torbada? Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon ülkemizden tek takım katılacak. Temsilcimiz Beşiktaş'ın gruplardaki rakipleri belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişi 26 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da İstanbul'da yapılacak. Kura çekilişi öncesi Beşiktaş Şampiyonlar Ligi rakipleri kimdir? Beşiktaş kaçıncı torbada sorularının cevapları merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ KAÇINCI TORBADA?
Play-off turunda mücadele eden Salzburg-Brondby ve Monaco-Shakhtar Donetsk karşılaşmaları Beşiktaş'ı yakından ilgilendiriyor. Shakhtar Donetsk ve Salzburg'dan birinin elenmesi durumunda siyah-beyazlıların kura çekimine 3. torbadan katılması beklenirken play-off'un galipleri Salzburg veya Shakhtar Donetsk olmasıyla da Beşiktaş kura çekimine 4. torbadan katılacak gibi görünüyor.
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ KİMDİR?
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde;
Lille (1. torbadan katılacak)
Atletico Madrid (1. torbadan katılacak)
Manchester City (1. torbadan katılacak)
Bayern Münih (1. torbadan katılacak)
PSG (1. torbadan katılacak)
Inter (1. torbadan katılacak)
Sporting (1. torbadan katılacak)