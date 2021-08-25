Beşiktaş Şampiyonlar Ligi rakipleri kimdir? Beşiktaş kaçıncı torbada?

BEŞİKTAŞ KAÇINCI TORBADA?

Play-off turunda mücadele eden Salzburg-Brondby ve Monaco-Shakhtar Donetsk karşılaşmaları Beşiktaş'ı yakından ilgilendiriyor. Shakhtar Donetsk ve Salzburg'dan birinin elenmesi durumunda siyah-beyazlıların kura çekimine 3. torbadan katılması beklenirken play-off'un galipleri Salzburg veya Shakhtar Donetsk olmasıyla da Beşiktaş kura çekimine 4. torbadan katılacak gibi görünüyor.