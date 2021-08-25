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    Aslan'a 3. Rumen Popescu

    Cimbom, Cicaldau ve Morutan'ın ardından bir Rumen yıldızı daha bitirmek için kolları sıvadı. 18 yaşındaki Octavian Popescu için temaslar başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın genç kanat oyuncusu için görüşme yaptığı Steaua'nın patronu Becali kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı.

    Aslan’a 3. Rumen Popescu

    Yaptığı flaş transfer hamleleri ile dikkatleri üzerine çeken Galatasaray durmuyor!.. Terim'in, "Yapacağımız yeni transferlerle taraftarlarımız mutlu olacak" açıklamasının ardından Cimbom'un yeni hedefi ortaya çıktı.

    BİR KEZ DAHA ROMANYA!
    Craiova formasını giyen Cicaldau'yu kadrosuna katan, Steaua'dan Morutan ile anlaşan Galatasaray gözünü bir kez daha Romanya'ya dikmiş durumda.

    BECALİ İLE TEMAS KURULDU
    Yönetim Morutan'ın takım arkadaşı olan Octavian Popescu'ya da kancayı attı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu için Steaua'nın patronu Becali ile temas sağlandı.

    PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
    Alınan bilgilere göre Becali birçok takımın istediği Popescu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı. Yönetim sıkı pazarlıklarla fiyatı aşağıya indirmeye çalışıyor.

    HER MAÇINI 10'LARCA SCOUT İZLİYOR
    Rumen     futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olan Octavian Popescu birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekti. 18 yaşındaki genç futbolcunun oynadığı her maçı 10'larca scout canlı olarak takip ediyor.

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    Haberler Spor Aslan'a 3. Rumen Popescu
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