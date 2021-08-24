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    Trabzonspor, Bologna'nın stoperi Denswil'i 1 yıllığına kiraladı

    Trabzonspor uzun zamandır devam eden stoper arayışlarına da son noktayı koydu. Bordo-Mavililer İtalya'nın Bologna takımında forma giyen stoper, Stefano Denswil'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 28 yaşındaki savunma oyuncusunun bugün Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından imzayı atacağı öğrenildi.

    Stefano Denswil Trabzonspor’da

    Trabzonspor uzun zamandır devam eden stoper arayışlarına da son noktayı koydu. Bordo-Mavililer İtalya'nın Bologna takımında forma giyen stoper, Stefano Denswil'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 28 yaşındaki savunma oyuncusunun bugün Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından imzayı atacağı öğrenildi.

    Trabzonspor'un yeni transferi Denswil, stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabiliyor. 28 yaşındaki Denswil için kulübü Bologna, 2019 yılında Club Brugge'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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