Trabzonspor, Bologna'nın stoperi Denswil'i 1 yıllığına kiraladı

Trabzonspor uzun zamandır devam eden stoper arayışlarına da son noktayı koydu. Bordo-Mavililer İtalya'nın Bologna takımında forma giyen stoper, Stefano Denswil'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 28 yaşındaki savunma oyuncusunun bugün Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından imzayı atacağı öğrenildi.

Trabzonspor'un yeni transferi Denswil, stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabiliyor. 28 yaşındaki Denswil için kulübü Bologna, 2019 yılında Club Brugge'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.