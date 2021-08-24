Steaua Bükreş'in Başkanı Becali'den sürpriz açıklama: Morutan'ı G.saray'a sattım

Galatasaray'ın gündemindeki Olimpiu Morutan için flaş açıklama... Morutan'ın kulübü Steaua Bükreş'in Başkanı Gigi Becali, "Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservisi 5.7 milyon Euro. Daha önce onun için 7 milyon Euro'luk teklifi reddettim" dedi.

GRUPLARA KALIRSA 1.5 MİLYON

Cimbom'un ilk olarak Morutan için 4.2 milyon Euro ödeyeceğini belirten Becali, "UEFA'da gruplara kalırlarsa da 1.5 milyon euro ödeyecek" ifadesini kullandı.Bu açıklamalar heyecan yarattı.

TERİM: BİRAZ DAHA BEKLEYİN

Becali'nin bu açıklamaları sonrası Fatih Terim de, "15 milyon Euro'lardan nerelere geldi. Genç bir oyuncuyu daha almak üzereyiz. Taraftarımız biraz daha beklesin" dedi.