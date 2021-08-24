Sezona Yeni Malatya galibiyeti ile başlayan Trabzonspor, Sivasspor engelini de kayıpsız geçti

Süper Lig'in 2. haftasının kapanış gecesinde Trabzonspor evinde konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı. 3. dakikada sağ kanattan ceza alanına çevrilen topa Kayode kafayı vurdu Uğurcan son anda topu kornere çeldi. 13'de Azubuike ceza alanında elle oynuyınca penaltı kararı çıktı. Penaltıyı 15. dakikada Bakasetas gole çevirdi: 1-0. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

NWAKAEME'NİN FÜZESİ FARKI 2'YE ÇIKARDI

Trabzonspor 2. yarıya golle başladı. 47. dakikada Hamsik'in ceza alanında şutunda Ali gole izin vermedi. Pozisyonun devamında savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza alanında sol çaprazda Nwakaeme gelişine çok sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0.

TRABZONSPOR SON BÖLÜMDE HATA YAPMADI

67'de Kayode Edgar le'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltıyı 70'de Max Gradel kuillandı. Uğurcan kurtardı. Dönen topa Gradel bir kez daha vurdu yine Uğurcan çıkardı. Tamamlayan Cofie oldu: 2-1. Son anlar nefes kesse de Trabzon hata yapmadı maçı kazandı.

AVCI: TAKIM OLARAK IYI YOLDAYIZ

Sivasspor galibiyeti sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takım olarak iyi yolda olduklarını söyledi. Avcı, taraftarlara da "Bize desteklerini hissettirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi. Maçtaki hakem kararlarına da değinen Abdullah Avcı, "Lig daha yeni başladı. Konuşmuyordum. Eğer dikkatli olmazlarsa, bende konuşacağım." diye konuştu.

MANOLİS SIOPİS GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Fırtına'nın kısa bir süre önce renklerine bağladığı Manolis Siopis, Sivasspor maçı ile ilk kez Trabzonspor formasıyla bir maçta görev yaptı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Siopis, 75. dakikada Berat Özdemir'in yerine oyuna dahil oldu. Yunan orta saha oyuncusu her zaman olduğu gibi dün de sahada kaldığı süre içinde basmadık yer bırakmadı.

HUGO İÇİN YALANLAMA GELDİ

Trabzonspor, Brezilyalı stoperi Vitor Hugo ile ilgili "Takımda mutsuz ve ayrılmak istiyor" iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Hugo ile ilgili yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.