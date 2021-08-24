Sarı-Lacivertli kulüpten 3 Temmuz süreci ile ilgili sürpriz bir hamle geldi: Fener'den TFF'ye 250 milyon TL'lik dava

Fenerbahçe, 3 Temmuz'da maddi zarara uğratıldığı gerekçesiyle TFF'ye 250 milyon TL'lik dava açtı. Fenerbahçe'den, "TFF'ye karşı sürecin ilk adımı olarak 250 milyon TL'lik tazminat davası açılmıştır" açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru olan Fenerbahçe'nin; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonuna karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak 250 milyon lira tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz." denildi.

Taraftara da seslenen F.Bahçe, "Bugün, kulübümüzün ortaya koyacağı hak arayışında da milyonlarca taraftarımızın sürecin başında olduğu gibi Fenerbahçe'nin yanında olacağına inancımız tam ve Türk yargısına olan güvenimiz de sonsuzdur" açıklamasını yaptı.