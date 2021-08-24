N'Sakala için rapor bekleniyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ERZURUMSPOR TİMSAH'I AVLADI

TFF 1.Lig'in iki iddialı ekibinin maçında BB Erzurumspor sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Mavi-Beyazlılar ligdeki ilk galibiyetini aldı. Erzurumspor'a maçta galibiyeti getiren golleri 58'de Aykut Akgün (kendi kalesine) ve 86'da Novikovas kaydetti. Bursaspor'un golü 66'da Ofosu'dan geldi. Yeşil-Beyazlılar maçın 37. dakikasında Emirhan Aydoğan ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Bursaspor ise bu sonuçla ligdeki ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı. Maçın son bölümündeki elektrik kesintisi sebebiyle karşılaşmaya bir süre ara verildi.