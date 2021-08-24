N'Sakala için rapor bekleniyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Gaziantep maçında sahada fenalaşan ve hastaneye kaldırılan N'Sakala'nın neden rahatsızlandığı araştırılıyor. Kongolu futbolcunun durumuna göre sol bek transferinin gündeme gelebilececeği öğrenildi. Yönetim şu anda transferle ilgili ön hazırlıklara başlamış durumda.
SERGEN YALÇIN'LA RIDVAN BAŞ BAŞA
Sergen Yalçın, Gaziantep maçında rahatsızlanan N'Sakala'nın yerine Karagümrük önünde ilk 11'de forma giyecek. Başarılı hocanın sezona beklenen başlangıcı yapamayan genç yıldızla yüz yüze görüşme yaptı. Yalçın'ın Rıdvan'a, "Sana güveniyorum. Geçen sezonki performansının üzerine çıkacağından eminim" dediği belirlendi. Rıdvan geçen sezonun son bölümünden bu yana beklentilerin altında kalan bir futbol oynuyor.
ERZURUMSPOR TİMSAH'I AVLADI
TFF 1.Lig'in iki iddialı ekibinin maçında BB Erzurumspor sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Mavi-Beyazlılar ligdeki ilk galibiyetini aldı. Erzurumspor'a maçta galibiyeti getiren golleri 58'de Aykut Akgün (kendi kalesine) ve 86'da Novikovas kaydetti. Bursaspor'un golü 66'da Ofosu'dan geldi. Yeşil-Beyazlılar maçın 37. dakikasında Emirhan Aydoğan ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Bursaspor ise bu sonuçla ligdeki ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı. Maçın son bölümündeki elektrik kesintisi sebebiyle karşılaşmaya bir süre ara verildi.