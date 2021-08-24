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    N'Sakala için rapor bekleniyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Gaziantep maçında sahada fenalaşan ve hastaneye kaldırılan N'Sakala'nın neden rahatsızlandığı araştırılıyor. Kongolu futbolcunun durumuna göre sol bek transferinin gündeme gelebilececeği öğrenildi. Yönetim şu anda transferle ilgili ön hazırlıklara başlamış durumda.

    N’Sakala için rapor bekleniyor

    Gaziantep maçında sahada fenalaşan ve hastaneye kaldırılan N'Sakala'nın neden rahatsızlandığı araştırılıyor. Kongolu futbolcunun durumuna göre sol bek transferinin gündeme gelebilececeği öğrenildi. Yönetim şu anda transferle ilgili ön hazırlıklara başlamış durumda.

    SERGEN YALÇIN'LA RIDVAN BAŞ BAŞA
    Sergen Yalçın, Gaziantep maçında rahatsızlanan N'Sakala'nın yerine Karagümrük önünde ilk 11'de forma giyecek. Başarılı hocanın sezona beklenen başlangıcı yapamayan genç yıldızla yüz yüze görüşme yaptı. Yalçın'ın Rıdvan'a, "Sana güveniyorum. Geçen sezonki performansının üzerine çıkacağından eminim" dediği belirlendi. Rıdvan geçen sezonun son bölümünden bu yana beklentilerin altında kalan bir futbol oynuyor.

    ERZURUMSPOR TİMSAH'I AVLADI
    TFF 1.Lig'in iki iddialı ekibinin maçında BB Erzurumspor sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Mavi-Beyazlılar ligdeki ilk galibiyetini aldı. Erzurumspor'a maçta galibiyeti getiren golleri 58'de Aykut Akgün (kendi kalesine) ve 86'da Novikovas kaydetti. Bursaspor'un golü 66'da Ofosu'dan geldi. Yeşil-Beyazlılar maçın 37. dakikasında Emirhan Aydoğan ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Bursaspor ise bu sonuçla ligdeki ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı. Maçın son bölümündeki elektrik kesintisi sebebiyle karşılaşmaya bir süre ara verildi.

        FENERBAHÇE'YE MERT HAKAN MÜJDESİ
        Fenrebahçe perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanşında Helsinki ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-Lacivertili ekipte kağındaki sakatlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalıştı. Sakatlıkları devam eden Serdar Dursun, Pelkas, İrfancan Kahveci ve Filip Novak'ın tedavisine ise devam edildi. Antalya maçının ilk 11'inde yer alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğerleri 1.5 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. Fenerbahçe bugıün de çalışacak.

        PEREİRA'NIN 3 MAÇTA 5 VAZGEÇİLMEZİ
        Fenerbahçe'nin oynadığı 3 resmi maçta 5 futbolcu tüm karşılaşmalarda ilk 11'de başladı. Vitor Pereira, bu 3 maçtaın tamamında Altay, Tisserand, Szalai, Gustavo ve Osayi Samuel'i ilk 11'de başlattı. Portekizli teknik adam, son oynanan Antalya maçında rotasyona gitmesine rağmen bu 5 isimden yine vazgeçmedi.

        MAME THİAM 1.5 MİLYON EURO'YA KAYSERİ'YE TRANSFER OLDU
        Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden birisi olan Mame Thiam Kayserispor'a transfer oldu. Bu transferden Fener'in kasasına 1.5 milyon Euro girdi.

            DÖRT DÖRTLÜK SULTANLAR
            A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti. Adını son 16'ya yazdırmayı garantileyen Filenin Sultanları, Finlandiya karşısında setleri 25-19, 25-12, 25-15 kazandı. Milli Takımımız'da Ebrar Karakurt 16 sayıyla en skorer isim olurken; ona Zehra ve Tuğba 9, Hande ve Eda 6, Meryem ve Cansu 3, Yasemin ve Meliha 1 sayıyla katkı sağladı.

            KASIMPAŞA'YA GİDEN DONK'A TEŞEKKÜR
            Cimbom, Kasımpaşa'ya giden eski futbolcusu Ryan Donk için teşekkür mesajı yayımladı. Donk, 5 yıl G.Saray'da oynamıştı.

            FALCAO İÇİN AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENDİ
            Aslan'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi. Hafta içinde eşinin "Bu hafta yolculuğa çıkıyoruz" paylaşımı yaptığı Falcao'nun dün akşam kadroda olmaması ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi.
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            Haberler Spor N'Sakala için rapor bekleniyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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