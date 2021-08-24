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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Min Jae Kim'den önemli açıklamalar: Canavar lakabı tam bana göre

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Min Jae Kim, Avrupa'dan önemli takımlardan teklif almasına rağmen sarı-lacivertlilerin kendisine sunduğu projeyi en iyi seçenek olarak gördüğünü söyledi. Can Bartu Tesisleri'nede basın mensuplarının karşısına çıkan Güney Koreli stoper "Açıkçası Avrupa'dan bazı kulüplerin beni istediği sır değildi.

    Canavar lakabı tam bana göre

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Min Jae Kim, Avrupa'dan önemli takımlardan teklif almasına rağmen sarı-lacivertlilerin kendisine sunduğu projeyi en iyi seçenek olarak gördüğünü söyledi.

    Can Bartu Tesisleri'nede basın mensuplarının karşısına çıkan Güney Koreli stoper "Açıkçası Avrupa'dan bazı kulüplerin beni istediği sır değildi.

    Fenerbahçe'nin projesi benim açımdan daha iyiydi, en iyi seçenekti" dedi. Kendisine 'Canavar' lakabını taraftarların taktığını söyleyen Kim, "Bu lakabı ben de benimsedim" ifadesini kullandı. Kim, "Türkiye'nin çocukluğundan beri kendisi için kardeş ülke olduğnu da söyledi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Min Jae Kim'den önemli açıklamalar: Canavar lakabı tam bana göre
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