Fenerbahçe Salomon Rondon için girişimlerine hız verdi!





Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Rondon'un da Avrupa'ya transfer olmaya sıcak baktığı ve bu sebeple kulübünden bonservisi için kolaylık isteyeceği konuşuluyor.



Teknik direktör Vitor Pereiara da Çin'den tanıdığı bir isim olan 31 yaşındaki Rondon'u kadrosunda görmeyi çok istiyor.