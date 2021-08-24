Fenerbahçe Salomon Rondon için girişimlerine hız verdi!

Fenerbahçe'de forvet transferi için yoğun bir mesai harcanıyor…
Leipzig forması giyen eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth için uzun süredir temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertli yönetim, Norveçli golcünün İspanyol ekibi Real Sociedad ile büyük oranda anlaşması üzerine B planını devreye soktu.
Fenerbahçe yönetimi adı daha önce de gündeme gelen Venezuelalı forvet oyuncusu Salomon Rondon'u kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştırdı.
31 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Çin'in Dalian kulübü ile görüşmelere başlamak için harekete geçen yönetim, en kısa sürede bu transferi bitirmek istiyor.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Rondon'un da Avrupa'ya transfer olmaya sıcak baktığı ve bu sebeple kulübünden bonservisi için kolaylık isteyeceği konuşuluyor.
Teknik direktör Vitor Pereiara da Çin'den tanıdığı bir isim olan 31 yaşındaki Rondon'u kadrosunda görmeyi çok istiyor.