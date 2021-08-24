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    • 24.08.2021 20:52
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    • 24.08.2021 21:17
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    Fenerbahçe Salomon Rondon için girişimlerine hız verdi!

    Forvet transferi için uzun süredir Alexander Sörloth ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Norveçli oyuncunun Real Sociedad ile anlaşmasının ardından rotasını değiştirdi. Sarı-Lacivertliler, bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen Salomon Rondon için girişimlerine hız verdi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    İşte Fenerbahçe’nin yeni forvet hedefi

    Fenerbahçe'de forvet transferi için yoğun bir mesai harcanıyor…

    Leipzig forması giyen eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth için uzun süredir temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertli yönetim, Norveçli golcünün İspanyol ekibi Real Sociedad ile büyük oranda anlaşması üzerine B planını devreye soktu.



    Fenerbahçe yönetimi adı daha önce de gündeme gelen Venezuelalı forvet oyuncusu Salomon Rondon'u kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştırdı.

    31 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Çin'in Dalian kulübü ile görüşmelere başlamak için harekete geçen yönetim, en kısa sürede bu transferi bitirmek istiyor.



    Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Rondon'un da Avrupa'ya transfer olmaya sıcak baktığı ve bu sebeple kulübünden bonservisi için kolaylık isteyeceği konuşuluyor.

    Teknik direktör Vitor Pereiara da Çin'den tanıdığı bir isim olan 31 yaşındaki Rondon'u kadrosunda görmeyi çok istiyor.



        Sarı-Lacivertli yönetim bu hafta içinde yapacağı görüşmeler neticesinde Rondon transferini imza aşamasına getirmeyi hedefliyor. Taraftarlar da golcü transferini dört gözle bekliyor.

        Adı daha önce Beşiktaş ile de anılan Rondon, profesyonel futbolculuk kariyerinde CSKA Moskova, Newcastle United, West Bromwich, Rubin Kazan, Malaga, Las Palmas gibi takımların formasını giydi.



        Venezuela Milli Takımı'nda da 83 kez görev yapan Rondon, 31 kez rakip fileleri havalandırdı.
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