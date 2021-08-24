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    • 24.08.2021 20:46
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    Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi

    Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, açıklamalarındaki "hakaretleri" ile Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedenleriyle PFDK'ye sevk edildi.

    Galatasaray Başkanı Elmas PFDK’ye sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak ElmasProfesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    Konuya ilişkin TFF'den açıklama yapıldı.



    TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın, kulübün medya hesabından yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalarındaki "hakaretleri" ile Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedenleriyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

    Galatasaray, Gaziantep, Adana Demirspor kulüpleri ile Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Efecan Karaca'nın da çeşitli nedenlerle kurula sevk edildiği aktarıldı.

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    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi
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