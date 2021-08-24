Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi





TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın, kulübün medya hesabından yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalarındaki "hakaretleri" ile Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedenleriyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.