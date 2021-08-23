Türkiye - Finlandiya maçı saat kaçta? Türkiye- Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları milli maç canlı izleme linki!

Türkiye - Finlandiya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası 3. maçını da galibiyetle tamamladı. Filenin Sultanları 4. maçına ise Finlandiya ile çıkacak. Peki, Türkiye Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
TÜRKİYE- FİNLANDİYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki Finlandiya maçı 23 Ağustos'ta oynanacak.
Bu önemli müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU
Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.
Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.
Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.