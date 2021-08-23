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    • Spor
    • 23.08.2021 17:47
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    • 23.08.2021 17:48
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    Galatasaray'la sözleşmesi biten Ryan Donk'un yeni takımı belli oldu

    Son dakika haberine göre Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı ekibin sözleşme uzatmadığı Hollandalı isim Ryan Donk, eski takımı Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

    G.Saray’ın eski yıldızının yeni takımı belli oldu

    Uzun süredir Galatasaray formasını terleten Ryan Donk, sözleşmesinin bitimiyle beraber sarı kırmızılılardan yeni kontrat beklemişti.

    TFF'nin yabancı sınırı kararı nedeniyle Galatasaray'ın kendisine sözleşme önermediği tecrübeli futbolcu, yeni takımını buldu.

    İSTANBUL'DA KALDI
    A Spor'un haberine göre Ryan Donk, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşimaya vardı.

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