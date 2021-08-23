Galatasaray'la sözleşmesi biten Ryan Donk'un yeni takımı belli oldu

Uzun süredir Galatasaray formasını terleten Ryan Donk, sözleşmesinin bitimiyle beraber sarı kırmızılılardan yeni kontrat beklemişti.



TFF'nin yabancı sınırı kararı nedeniyle Galatasaray'ın kendisine sözleşme önermediği tecrübeli futbolcu, yeni takımını buldu.



İSTANBUL'DA KALDI

A Spor'un haberine göre Ryan Donk, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşimaya vardı.

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