Uzun süredir Galatasaray formasını terleten Ryan Donk, sözleşmesinin bitimiyle beraber sarı kırmızılılardan yeni kontrat beklemişti.
TFF'nin yabancı sınırı kararı nedeniyle Galatasaray'ın kendisine sözleşme önermediği tecrübeli futbolcu, yeni takımını buldu.
İSTANBUL'DA KALDI
A Spor'un haberine göre Ryan Donk, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşimaya vardı.
- Spor
- 23.08.2021 17:47
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- Son Güncelleme:
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- 23.08.2021 17:48
Galatasaray'la sözleşmesi biten Ryan Donk'un yeni takımı belli oldu
Son dakika haberine göre Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı ekibin sözleşme uzatmadığı Hollandalı isim Ryan Donk, eski takımı Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.
Uzun süredir Galatasaray formasını terleten Ryan Donk, sözleşmesinin bitimiyle beraber sarı kırmızılılardan yeni kontrat beklemişti.