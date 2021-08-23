Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a Oğulcan Çağlayan yanıtı: İddialar tamamen gerçek dışı





İşte konuya ilişkin Galatasaray'dan yapılan açıklama;



Başkanımız Sayın Burak Elmas'ın kulüp televizyonundaki yayınında açıkladığı bilgi ve belgeler geçerliliğini korumakta ve kamuoyunun takdirindedir. Adı geçen oyuncumuzun 2019 - 2020 sezonu devam ederken, transfer sürecine Galatasaray'ın müdahil olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır.



Başkan Yardımcımız Sayın Rezan Epözdemir'e yönelik mesnetsiz ve yakışıksız ifadeleri ise hiçbir şart altında kabul etmiyoruz. Sürecin gidişatına göre, gerekli gördüğümüz takdirde görüşmelerde yer alan bilgi, belge ve isimleri tüm detaylarıyla spor kamuoyu ile paylaşacağımızı belirtmek isteriz.