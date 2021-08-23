Şampiyon Busenaz Sürmeneli, Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti: Türk kadını her şeyi başarır

ŞAMPİYONLUKLA ŞEHİR ADETA UÇTU

Trabzon'a geldiğimde beni gören ağladı. Dünya Şampiyonası sonrası bana üçlü çektirmişlerdi. O zaman demiştim ki hocama, dünya şampiyonluğu için bunu yapıyorlarsa olimpiyat şampiyonluğunda bu şehir uçar! Öyle de oldu. Herkes sokaklarda, heryerde bayraklar asılı. Her taraf Türk bayrağı. Siteye girdim benim fotoğraflarım. Gurur verici. Ne mutlu bana...