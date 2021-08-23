Şampiyon Busenaz Sürmeneli, Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti: Türk kadını her şeyi başarır

Olimpiyat şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Busenaz Sürmeneli, Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. Spor Müdürümüz Tunç Özgen ve editörümüz Onur Koçhan'a özel açıklamalar yaptı. Busenaz, "Türk kadınının ne kadar güçlü olduğunu burada da gösterdiğim için çok gururluyum. Türk kadını isterse her şeyi yapar" dedi. İşte açıklamaları...
İSTANBUL'DA İLGİ ÇOK FAZLAYDI
Avrupa ve dünya şampiyonu oldum ama olimpiyat şampiyonluğu bambaşka bir duygu. Ülkeme gelince daha iyi anladım. Orada çok hissedemiyoruz bize olan bakışları, ilgiyi… İstanbul'a geldim. İki üç gün kafamı dinlerim dedim. Sevdiğim insanları ziyaret ettim... İstanbul'da tanımazlar dedim! Hocaya dedim ki, 'Burası böyleyse Trabzon kimbilir nasıldır!'
ŞAMPİYONLUKLA ŞEHİR ADETA UÇTU
Trabzon'a geldiğimde beni gören ağladı. Dünya Şampiyonası sonrası bana üçlü çektirmişlerdi. O zaman demiştim ki hocama, dünya şampiyonluğu için bunu yapıyorlarsa olimpiyat şampiyonluğunda bu şehir uçar! Öyle de oldu. Herkes sokaklarda, heryerde bayraklar asılı. Her taraf Türk bayrağı. Siteye girdim benim fotoğraflarım. Gurur verici. Ne mutlu bana...