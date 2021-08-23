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    Şampiyon Busenaz Sürmeneli, Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti: Türk kadını her şeyi başarır

    Olimpiyat şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Busenaz Sürmeneli, Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. Spor Müdürümüz Tunç Özgen ve editörümüz Onur Koçhan'a özel açıklamalar yaptı. Busenaz, "Türk kadınının ne kadar güçlü olduğunu burada da gösterdiğim için çok gururluyum. Türk kadını isterse her şeyi yapar" dedi. İşte açıklamaları...

    Türk kadını her şeyi başarır
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    Olimpiyat şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Busenaz Sürmeneli, Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. Spor Müdürümüz Tunç Özgen ve editörümüz Onur Koçhan'a özel açıklamalar yaptı. Busenaz, "Türk kadınının ne kadar güçlü olduğunu burada da gösterdiğim için çok gururluyum. Türk kadını isterse her şeyi yapar" dedi. İşte açıklamaları...

    İSTANBUL'DA İLGİ ÇOK FAZLAYDI
    Avrupa ve dünya şampiyonu oldum ama olimpiyat şampiyonluğu bambaşka bir duygu. Ülkeme gelince daha iyi anladım. Orada çok hissedemiyoruz bize olan bakışları, ilgiyi… İstanbul'a geldim. İki üç gün kafamı dinlerim dedim. Sevdiğim insanları ziyaret ettim... İstanbul'da tanımazlar dedim! Hocaya dedim ki, 'Burası böyleyse Trabzon kimbilir nasıldır!'

    ŞAMPİYONLUKLA ŞEHİR ADETA UÇTU
    Trabzon'a geldiğimde beni gören ağladı. Dünya Şampiyonası sonrası bana üçlü çektirmişlerdi. O zaman demiştim ki hocama, dünya şampiyonluğu için bunu yapıyorlarsa olimpiyat şampiyonluğunda bu şehir uçar! Öyle de oldu. Herkes sokaklarda, heryerde bayraklar asılı. Her taraf Türk bayrağı. Siteye girdim benim fotoğraflarım. Gurur verici. Ne mutlu bana...

        SİZLERİ DAHA ÇOK AĞLATACAĞIM!
        Şampiyonluk sonrası beni yakın bir arkadaşım aradı. '25 yaşındayım. Babam 55 yaşında. Babasının cenazesinde ağlamayan adam senin maçında ağladı. Teşekkür ederim sayende babamın ağladığını gördüm, duygusuz değilmiş' dedi. Kimi görsem ağlamış. Ben de onlara diyorum ki daha çok çalışacağım ve sizleri daha çok ağlatacağım.

        KAYBEDERSEN SUÇ SENİN DEDİM!
        Şampiyon olarak tanınmak çok güzel. Küçük çocukların bana baktığı zaman gözlerinin parladığını hissediyorum. İnşallah daha güzel başarılar elde ederek onlara iyi bir abla olurum. Çıktığım finallerin hiçbirini kaybetmedim. Ringe çıktığımda Cahit hocam bana 'Sevdiğin işi yap' der her zaman. Finale çıktığımda kendi kendime 'Kaybedersen kendi suçun Buse' dedim.

        MUHAMMED ALİ'YE BENZETİYORLAR
        Yaptığınız işe saygınız olursa başarı kaçınılmaz olur. Artık rakiplerim Busenaz'ı nasıl durdurabilirim diye düşünüyor. Benim stilimi biraz Mike Tyson'a biraz da Muhammed Ali'ye benzetiyorlar. Cumhurbaşkanımıza olimpiyat şampiyonluğu için söz vermiştim. Sözümü tuttuğum için çok mutluyum. Rahmetli dedeme de sözüm vardı. Mezarını ziyaret ettim.

            ŞAMPİYON HOCASININ ELİNİ ÖPTÜ
            Busenaz Sürmeneli, başarısında büyük pay sahibi olan hocası Cahit Süme'nin elini öptü... Sürmeneli, "Cahit hoca bana her zaman bir baba ve abi gibi destek verdi" açıklamasını yaptı.

            MANGAL YAPMAYI SEVİYORUM
            Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, "Trabzon deyince aklıma Trabzonspor, yemekleri ve boks geliyor. Boş vakitlerimde merkezde dolaşmaktan çok mangal yapmayı seviyorum. Dağa çıkıp mangal yapmak en büyük hobim" dedi. Milli boksör, "Benim gibi nice sporcular var. Onlara verilen destek artmalı. Benim partnerlerimin hepsi erkek sporcular" diye konuştu.

            ONUNLA İYİ BİR İKİLİYİZ
            Şampiyon boksör Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme, "Bunesaz, zor, inatçı, duygusal… Esasında duygusallığı diğerlerini silip atıyor. Onu iyi tanımak lazım. Ben de çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. 13 yıldır gölgesi gibiyim. Bazen sivilcesiyle oynar ne dediğini anlarım. Oturmasından su istediğini anlıyorum. Yürüyüşünden moralinin bozuk olduğunu anlıyorum... Biz iyi bir ikiliyiz" ifadelerini kullandı.
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                Haberler Spor Şampiyon Busenaz Sürmeneli, Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti: Türk kadını her şeyi başarır
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