Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli altın madalyanın hikayesini A Haber'e anlattı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, A Haber canlı yayınında altın madalyanın hikayesini anlattı. Sürmeneli, "13 senelik emeğimin karşılığını almak gurur verici." dedi.
Busenaz'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
İlk önce insanlara öncü olmak için gittim Tokyo'ya. Ülkemin bayrağını dalgalandırmak için. Altın madalya 13 senenin bir meyvesi. Ülkemizdeki olaylar bizi çok üzdü gerçekten. Kendi kendime dedim ki "Ya Buse sen oraya gidip ne yapabilirsin ki üzülmek bir yere kadar. Haberleri takip ediyorduk ama bir müddet sonra sosyal medyaya bakmamaya çalıştım. Sonra dedim ki "Bayrağını en iyi şekilde temsil edip insanları mutlu edebilirsin. Altın madalyayı alıp insanları mutluluktan ağlatabilirsin". Beni gören herkes diyor ki "Ağlattın bizi" ben de ağladım ama mutluluktan ağladım. Keşke herkes mutluluktan ağlasa. Çok mutluyum insanları mutluluktan ağlatabildiğim için.
RÜYALARIMI SÜSLEYEN TEK MADALYA BUYDU
Ben bütün şampiyonlukların tadına vardım. 5 kez Avrupa Şampiyonu oldum, 3 kez Dünya Şampiyonu oldum ama kariyerimde bir Olimpiyat Şampiyonluğu eksikti. Oraya gidene kadar çok zorlanıyoruz. Haddinden fazla zorlanıyoruz ama oraya gidince o bilinçle gidiyoruz. Taşıdığım bayrağın sorumluluğuyla oraya gidiyorum. Herkesin mental olarak zor zamanlar geçirdi. Olimpiyatların ertelediğinde ben duyduğumda iyi mi oldu kötü mü oldu diye kendi kendime soruyordum ama her şeyde bir hayr vardır. En güzeli oldu. İyi ki ertelenmiş iyi ki oraya gitmişim. İyi ki o madalyayı kazanmışım ve İstiklal Marşımızı okutmuşum. Gerçek duygular bunlar. Hani "nasıl hissediyorsun?" diye soruyorlar ben her seferinde inanılmaz diyorum. Hala böyle rüyadaymışım gibime geliyor. Rüyalarımı süsleyen tek madalya buydu. Bunu aldım ve geldim. 13 sene hizmet ettim ve meyvesini altın madalya ile aldım.
SÖZÜMÜ TUTTUĞUM İÇİN MUTLUYUM
Öncelikle ekibime ve Cahit hocama teşekkür ediyorum. Onların sayesinde buraya geldim. Herkes bu madalyanın bu yüzünü görüyor ama arkasında olan fedakarlığı emeği görmüyor. Onlara bir kez daha saygıyla önlerinde eğiliyorum. Çünkü emekleri çok büyük Tabi ki kulübüm Trabzonspor onlar her zaman yanımdaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaten 2013 senesinde bir mitingine gitmiştim. Dünya Şampiyonu olduktan sonra "Bana hedefin ne diye? sormuştu. Ben o zaman küçücük bir çocuktum 2013 senesinde "Olimpiyat madalyasını alıp ülkeme gelmek" demiştim. O da söz mü demişti ben de söz demiştim. Ona karşı sözümü tuttuğum için de mutluyum. Sözlerini tutup bir Buse olarak geldim. Dedeme karşı da bir sözüm vardı rahmetli oldu.