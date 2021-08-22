Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli altın madalyanın hikayesini A Haber'e anlattı

BUSENAZ NASIL BİRİSİ?

Çok sert yapım olduğunu düşünüyorlar. Ben ringin içinde agresif olabiliyorum sinirli olabiliyorum. Tuttuğunu koparan inatçı bir yapım var. Gerçekten dışarıda dünya tatlısı biriyim. Göğsümdeki bayrağı en yukarıda görmek bana her şeyi unutturuyor.

2024'TE DE MADALYANIN RENGİ SARI OLSUN

İlk tatil yapıp sonra çalışmalara başlayacağız. Paris'ten de bizden büyük beklenti var. Ben inanıyorum. 2 veya 3. Altın madalya gelmesin. Üstüme yük olarak tanımlıyorlar ama ben onu gurur olarak tanımlıyorum. Yoluma devam etmek istiyorum. İnşallah 2024'te de madalyanın rengi sarı olsun.

PES EDEN BİRİSİ OLMADIM

Önümüzde bayanlarda böyle rol model yok. Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları yaşamış Gülsüm Tatar var. Onu model alıyorduk ama daha çok erkeklerden rol model alıyorum. Mesela en önemlisi benim hocam. Onu rol model alıyorum. Oyun tarzımı ona göre belirliyorum. Biraz agresif bir yapım var. İlk raundu kaybetse bile her zaman üstüne koya koya almış gibi devam eden bir Buse var. Pes eden biri olsam karşınızda olamazdım.